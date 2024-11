Die Mercedes-Benz-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen deutlichen Abwärtstrend, wobei der Kurs im Tagesverlauf um 1,2 Prozent auf 52,22 EUR nachgab. Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 77,45 EUR, das noch im April 2024 erreicht wurde. Besonders bemerkenswert ist der prognostizierte Rückgang der Dividende von 5,30 EUR im Vorjahr auf voraussichtlich 4,41 EUR für das laufende Jahr, was das schwindende Vertrauen der Anleger weiter verstärkt. Die durchschnittliche Analystenschätzung sieht dennoch ein Kursziel von 73,70 EUR vor, was erhebliches Aufwärtspotenzial suggeriert.

Quartalsergebnisse unter Vorjahresniveau

Die jüngsten Geschäftszahlen des Stuttgarter Automobilherstellers zeigen eine deutliche Abschwächung: Im dritten Quartal 2024 sank der Gewinn je Aktie auf 1,66 EUR, nach 3,44 EUR im Vorjahreszeitraum. Parallel dazu verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 7,18 Prozent auf 34,53 Milliarden EUR. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 13. Februar 2025 erwartet.

Anzeige

Mercedes-Benz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Mercedes-Benz-Analyse vom 20. November liefert die Antwort:

Die neusten Mercedes-Benz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Mercedes-Benz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Mercedes-Benz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...