Die BMW-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen deutlichen Rückgang und notierte bei 68,54 Euro, was einem Minus von 0,8 Prozent entspricht. Dieser Kursrückschlag erfolgt trotz einer strategisch bedeutsamen Partnerschaft mit Nine Tech Co., Ltd., einer Tochtergesellschaft von Segway-Ninebot. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhält Nine Tech Zugang zu BMW-Patenten für Sicherheitstechnologien im Bereich der elektrischen Zweiräder, wodurch sich neue Marktchancen im globalen Mobilitätssektor eröffnen.

Finanzielle Entwicklung im Fokus

Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt die jüngsten Geschäftszahlen wider. Im vergangenen Quartal verzeichnete BMW einen Gewinnrückgang auf 0,63 Euro je Aktie, verglichen mit 4,21 Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank um 15,74 Prozent auf 32,41 Milliarden Euro. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 12,84 Euro je Aktie, während sich das durchschnittliche Kursziel auf 86,60 Euro beläuft.

