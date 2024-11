DJ MÄRKTE USA/Wall Street wenig verändert - Warten auf Nvidia-Zahlen

DOW JONES--Die US-Börsen haben am Mittwoch wenig verändert geschlossen. Die Anleger blieben im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia vorsichtig. Der Dow-Jones-Index schloss 0,3 Prozent höher bei 43.409 Punkte. Der S&P-500 notierte nahezu unverändert, während der Nasdaq-Composite um 0,1 Prozent nachgab. Dabei gab es insgesamt 1.282 (Dienstag: 1.351) Kursgewinner und 1.529 (1.451) -verlierer. Unverändert schlossen 47 (67) Titel.

Ein Auge hatten die Anleger auch auf Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank. Am Markt erhoffte man sich hiervon Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notewnbank angesichts der guten Wirtschaftsdaten und der hartnäckigen Inflation im Herbst.

Die Notenbank-Gouverneurin Lisa Cook sagte, der Zeitpunkt weiterer Zinssenkungen hänge von den kommenden Daten ab, weshalb die Entscheidung der Fed bei ihrer Sitzung im Dezember ungewiss sei. Sie gehe davon aus, dass die Fed die Zinssätze von der aktuellen Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent senken werde, aber wann und wie stark, sei noch unklar. Nach Ansicht von Notenbankerin Michelle Bowman dominiert die Inflation weiterhin ihre Sorgen über die Wirtschaft, was für einen vorsichtigen Ansatz der US-Notenbank bei weiteren Zinssenkungen spricht.

Warten auf Nvidia-Zahlen

Die Anleger befanden sich in Wartestellung. Denn nach Börsenschluss wird mit Nvidia das vermeintlich wichtigste KI-Unternehmen seine Bücher öffnen und über das vergangene Quartal berichten. Je nachdem wie die Zahlen ausfallen, haben sie das Potenzial die Börsen weltweit am Donnerstag stärker zu bewegen angesichts der zunehmenden Bedeutung von KI in vielen Industrie- und Lebensbereichen. Die Nvidia-Aktie, die am Vortag um fast 5 Prozent zugelegt hatte, gab im Vorfeld um 0,8 Prozent nach.

Comcast gewannen 1,6 Prozent. Das Unternehmen trennt sich von Kabel-TV-Sendern der Tochter NBCUniversal. Comcast gab bekannt, dass ein neues Unternehmen mit Börsennotierung gegründet werden soll, das Unterhaltungs- und Nachrichtenkanäle wie USA Network, CNBC, MSNBC, Oxygen, E!, SYFY und Golf Channel sowie digitale Assets wie Fandango und Rotten Tomatoes verwalten soll.

Super Micro Computer kamen nach der 30-Prozent-Rally vom Vortag um 8,7 Prozent zurück. Das Unternehmen hatte einen neuen Wirtschaftsprüfer benannt, nachdem versäumte Fristen die Notiz der Aktie an der Nasdaq gefährdet hatten.

Die Target-Aktie knickte um 22 Prozent ein. Der Einzelhändler hat im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Wall Street verfehlt und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt.

Lifeway Foods reduzierten sich um 5,3 Prozent. Das Unternehmen hat auch das erhöhte Übernahmeangebot seines Hauptaktionärs Danone abgelehnt. Die Offerte des französischen Unternehmens sei weiter zu niedrig, hieß es vom Hersteller von probiotischen Lebensmitteln.

Delta Air (-1,7%) hat im Rahmen ihres Investorentags den Ausblick für das vierte Quartal bekräftigt und langfristige Finanzziele vorgestellt.

Dollar als "sicherer Hafen" gesucht

Der Dollar zeigte sich fester. Der Dollar-Index stieg um 0,5 Prozent. Laut Unicredit Research ist dies auf eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Häfen und der erneuten Besorgnis über den Krieg zwischen der Ukraine und Russland zurückzuführen. Die Kursgewinne des Dollar erinnern die Anleger daran, dass der Dollar zusammen mit dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken die "weltweit bevorzugte Safe-Haven-Währung" bleibt, so die Analysten.

Die Ölpreise zeigten sich volatil, nachdem sie zuletzt aufgrund der gestiegenen geopolitischen Risiken mit Blick auf den Ukraine-Krieg gestiegen waren. Gegenwind kam von den US-Rohöllagerbeständen, die unerwartet gestiegen waren. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sanken schließlich um bis zu 0,6 Prozent.

Der Goldpreis zeigte sich nach den deutlichen Vortagesaufschlägen erneut mit Aufschlägen. Rückenwind erhielt das Edelmetall weiter von seinem Status als "sicherer Hafen". Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,6 Prozent.

Die Anleihe-Notierungen gaben etwas nach, nachdem sie am Vortag als vermeintlich sichere Anlage gesucht waren. Für die Renditen ging es im Gegenzug etwas nach oben. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 1,7 Basispunkte auf 4,41 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.408,47 +0,3% 139,53 +15,2% S&P-500 5.917,11 +0,0% 0,13 +24,1% Nasdaq-Comp. 18.966,14 -0,1% -21,33 +26,4% Nasdaq-100 20.667,10 -0,1% -17,49 +22,8% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,32 +3,6 4,28 -10,1 5 Jahre 4,28 +2,0 4,26 28,3 7 Jahre 4,35 +1,9 4,33 37,6 10 Jahre 4,41 +1,7 4,40 53,5 30 Jahre 4,60 +2,1 4,58 63,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:02 Di, 17:44 % YTD EUR/USD 1,0539 -0,5% 1,0589 1,0578 -4,6% EUR/JPY 163,88 +0,1% 164,54 163,31 +5,3% EUR/CHF 0,9324 -0,3% 0,9361 0,9338 +0,5% EUR/GBP 0,8334 -0,3% 0,8333 0,8351 -3,9% USD/JPY 155,50 +0,6% 155,37 154,38 +10,4% GBP/USD 1,2647 -0,3% 1,2707 1,2667 -0,6% USD/CNH (Offshore) 7,2517 +0,2% 7,2422 7,2397 +1,8% Bitcoin BTC/USD 94.334,10 +2,6% 92.462,30 92.421,80 +116,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,95 69,39 -0,6% -0,44 -2,5% Brent/ICE 73,14 73,31 -0,2% -0,17 -2,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,625 45,97 +1,4% +0,66 +21,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.648,72 2.632,14 +0,6% +16,58 +28,4% Silber (Spot) 30,83 31,22 -1,3% -0,39 +29,7% Platin (Spot) 960,85 973,50 -1,3% -12,65 -3,1% Kupfer-Future 4,15 4,14 +0,1% +0,00 +4,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2024 16:12 ET (21:12 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.