Beim Gang mittelständischer Unternehmen an die Börse, sind die Erfolgsgeschichten in jüngster Zeit rar geworden. Was es zu beachten gibt.Von den 22 Börsengängen mittelständischer Unternehmen in den letzten fünf Jahren, weist vom IPO bis zum jetzigen Zeitpunkt, lediglich eins eine positive Performance auf. Das berichtet die WirtschaftsWoche und erläutert, worauf es zu achten gilt. Viele IPOs fanden zu Zeitpunkten statt, an denen sich die Märkte auf Rekordniveaus bewegten. Das führt zu erhöhten Emissionspreisen - auf den ersten Blick ein gutes Zeichen. Jedoch schmälern die hohen Emissionspreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...