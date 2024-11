EQS-Ad-hoc: Nürnberger Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Dividende

Nürnberger Beteiligungs-AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und Dividendenerwartung



21.11.2024 / 01:14 CET/CEST

Der Vorstand der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NBG) hat im Rahmen des laufenden, umfangreichen Planungsprozesses die zuletzt am 19.09.2024 mit dem Halbjahresfinanzbericht bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aktualisiert und erwartet nun ein Konzernergebnis von -65 bis -85 Millionen EUR (bisherige Prognose 2024: ausgeglichenes Ergebnis; Konzernergebnis 2023: rund 43 Mio. EUR). Dies beruht insbesondere auf der Absicht, zur Sicherung der künftigen Ertragskraft der Tochter NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG (NAV) das Eigenkapital und die versicherungstechnischen Reserven der NAV zu stärken.



Abhängig vom Umfang der Stärkung des Eigenkapitals der NAV aus Mitteln der NBG kann die Dividendenfähigkeit eingeschränkt sein, so dass die Dividendenkontinuität der letzten Jahre nicht in jedem Fall fortgeführt werden kann.



Der Vorstand erwartet bei den übrigen Segmenten in Summe ein Ergebnis über der bisherigen Prognose. Im Einzelnen verteilt sich das auf das Segment Lebensversicherung mit rund 49 Mio. EUR (bisherige Prognose 2024: kaum verändert zum Vorjahr; Ergebnis 2023: 46,1 Mio. EUR), das Segment Bankdienstleistung mit rund 10 Mio. EUR (bisherige Prognose 2024: rund 10 Mio. EUR; Ergebnis 2023: 11,1 Mio. EUR) und das Segment Krankenversicherung mit rund 6 Mio. EUR (bisherige Prognose 2024: 7,5 Mio. EUR; Ergebnis 2023: 6,1 Mio. EUR).



Kontakt:

NÜRNBERGER Beteiligungs-AG

Thomas Schülke

Investor Relations

Ostendstraße 100

90334 Nürnberg

0911 531-1425

Thomas.Schuelke@nuerberger.de





