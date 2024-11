Der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai Motor präsentierte seinen neuesten Coup im Bereich der Elektromobilität - den IONIQ 9. Das innovative Elektro-SUV, das ab der ersten Hälfte 2025 zunächst in Korea und den USA auf den Markt kommt, besticht durch seine beeindruckenden technischen Daten. Mit einer Batteriekapazität von 110,3 kWh erreicht das Fahrzeug eine geschätzte WLTP-Reichweite von 620 Kilometern. Besonders hervorzuheben ist die Schnellladefähigkeit: An einer 350-kW-Ladestation lässt sich der Akku in nur 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen.

Leistungsstarke Antriebsvarianten für jeden Bedarf

Die Performance-Version des IONIQ 9 verfügt über zwei 160-kW-Motoren an Vorder- und Hinterachse und beschleunigt in beachtlichen 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Daneben stehen eine Langstrecken-Allradversion sowie eine Heckantriebsvariante zur Verfügung. Der Innenraum bietet Platz für bis zu sieben Personen und überzeugt mit innovativen Features wie Relax-Sitzen und einem verschiebbaren Universal Island 2.0 Konsolen-System. Die europäische Markteinführung ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

