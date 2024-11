EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

DATAGROUP erreicht nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 das obere Ende der Guidance



21.11.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023/2024 plus 6,0 % auf 527,6 Mio. EUR

Anhaltend starke Entwicklung im CORBOX-Kerngeschäft

Weiterhin anziehende Umsätze auf Quartalssicht: Umsatz im vierten Quartal 2023/2024 14,8 % über Vorjahr, organisch plus rd. 8,0 %

EBIT im Geschäftsjahr 2023/2024 mit 45,8 Mio. EUR ebenfalls am oberen Ende der Prognose

EBIT-Marge planmäßig geprägt von Investitionen in Zukunftstechnologien bei 8,7 %

Umfangreiches Paket zur Steigerung des Shareholder Value beschlossen

Pliezhausen, 21. November 2024. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute die vorläufigen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte DATAGROUP auf Basis seines erfolgreichen CORBOX-Kerngeschäfts ein Umsatzwachstum von 6,0 % auf 527,6 Mio. EUR erzielen, und liegt damit am oberen Ende der Umsatzguidance von 510-530 Mio. EUR. Hierin enthalten sind auch die Umsätze der im abgelaufenen Geschäftsjahr übernommenen Unternehmen. Organisch betrug das Umsatzwachstum rund 1 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022/2023. Geprägt war das Geschäftsjahr von einem starken vierten Quartal, in dem sich die Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal um 14,8 % und organisch um rund 8 % erhöhten. Auch das operative Ergebnis erreichte mit einem EBITDA von 80,4 Mio. EUR (Guidance: 77-81 Mio. EUR) und einem EBIT von 45,8 Mio. EUR (Guidance: 43-46 Mio. EUR) jeweils das obere Ende der Prognose. In Summe konnten mit 33 Neukundenaufträge in Höhe von 26 Mio. EUR erzielt werden. Das Cross- und Upselling lieferte mit einem Umsatz von 24 Mio. EUR bei 52 Kunden ebenfalls einen Rekordwert. Die Umsatzerlöse lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen Zahlen bei 527,6 Mio. EUR und damit um 6,0 % über dem Vorjahr (497,8 Mio. EUR). Dazu trugen neben dem starken Kerngeschäft auch die drei Akquisitionen von conplus, iT Total und ISC Innovative Systems Consulting bei. Das organische Wachstum lag bei rund 1 %. Der Rohertrag erhöhte sich überproportional um 9,1 % auf 372,3 Mio. EUR (i. Vj. 341,2 Mio. EUR). "Dass wir auch in einem herausfordernden Marktumfeld organisch wachsen können, zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und hebt uns deutlich vom Wettbewerb ab. Auf Basis unserer modularen IT-Service-Suite CORBOX laufen rund 80 % aller Kundenverträge langfristig. Das gibt beiden Seiten Planbarkeit und Sicherheit", sagt DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel zu den vorgelegten Zahlen. "Im vergangenen Geschäftsjahr konnten wir einen Rekordauftragseingang von insgesamt 50 Mio. EUR im Neugeschäft sowie im Cross- und Upselling erzielen, eine bisher nie da gewesene Höhe. Dies wird sich auch in den nächsten Quartalen in weiter steigenden Umsätzen niederschlagen. Insofern bin ich für das angelaufene Geschäftsjahr 2024/2025 sehr optimistisch." Zukunftsinvestitionen zahlen sich bereits aus Die Investitionen in die drei Zukunftsfelder Cyber Security, KI und Cloud haben das Ergebnis im Geschäftsjahr 2023/2024 planmäßig belastet. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte dennoch leicht auf 80,4 Mio. EUR gesteigert werden (i. Vj. 80,2 Mio. EUR), die EBITDA-Marge erreichte 15,2 % (i. Vj. 16,1 %). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 45,8 Mio. EUR ebenfalls leicht über Vorjahresniveau (i. Vj. 45,3 Mio. EUR), die EBIT-Marge belief sich auf 8,7 % (i. Vj. 9,1 %). Die Ergebnisentwicklung liegt damit am oberen Ende der Erwartungen. Diese Zukunftsinvestitionen zahlen sich bereits aus: EEW Energy from Waste, ein führendes Unternehmen im Bereich der thermischen Abfallverwertung, hat sich für DATAGROUP als IT-Outsourcing-Partner entschieden. Ein zentrales Element der Zusammenarbeit ist der Aufbau moderner Cloud-Lösungen, die eine flexible und skalierbare IT-Infrastruktur ermöglichen und damit eine wichtige Grundlage für die digitale Transformation des Unternehmens schaffen. Im Bereich der Cyber Security konnte DATAGROUP seine Expertise unter anderem im Bildungssektor unter Beweis stellen: Hochschulen in Nordrhein-Westfalen setzen auf maßgeschneiderte Sicherheitslösungen, um ihre akademischen und administrativen IT-Systeme vor wachsenden Bedrohungen zu schützen. Auch die Messe München hat ihre strategische Partnerschaft mit DATAGROUP verlängert und vertraut dabei verstärkt auf innovative Cyber-Security-Lösungen, die das Fundament für einen sicheren und störungsfreien Betrieb in einer zunehmend digitalisierten Messewelt bilden. Die Beispiele zeigen, wie die strategische Ausrichtung auf Zukunftsthemen wie Cloud-Technologien und Cyber Security nachhaltige Mehrwerte für DATAGROUP-Kunden schafft und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit von DATAGROUP weiter stärkt. Bilanzentwicklung und Cashflow Die Bilanzsumme erhöhte sich im Geschäftsjahr 2023/2024 auf 537,4 Mio. EUR (30.09.2023: 465,3 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag zum Bilanzstichtag bei 28,6 % (30.09.2023: 31,7 %). Die liquiden Mittel erhöhten sich signifikant auf 36,6 Mio. EUR (30.09.2023: 21,9 Mio. EUR). Die Nettoverschuldung lag zum Ende des vierten Quartals bei 139,1 Mio. EUR im Vergleich zu 112,6 Mio. EUR zum Geschäftsjahresende am 30.09.2023. Für den Anstieg sind insbesondere die beiden Akquisitionen aus dem ersten Halbjahr sowie die Auszahlung der Dividende verantwortlich. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt damit bei 1,7 (30.09.2023: 1,4). Der Cashflow ist mit einem Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit von 58,9 Mio. EUR weiterhin solide (i. Vj. 46,7 Mio. EUR). UMFANGREICHES PAKET ZUR STEIGERUNG DES SHAREHOLDER VALUE BESCHLOSSEN Zur Steigerung des Shareholder Value haben Vorstand und Aufsichtsrat von DATAGROUP ein umfangreiches Paket zur Steigerung des Shareholder Value beschlossen. Dieses sieht einen Aktienrückkauf von bis zu 9,79 % des Grundkapitals vor. Des Weiteren wird die Abspaltung der Digitalisierungstochter Almato im Verhältnis 1:1 geprüft. Die genannten Schritte tragen nach Ansicht der Gesellschaft erheblich zum Shareholder Value bei. Daher möchte das Unternehmen von seiner bisherigen Dividendenpolitik abweichen und die Dividende für das Geschäftsjahr 2023/2024 aussetzen. Statt dem Dividendenvolumen von 12,5 Mio. EUR des Vorjahres werden durch den Aktienrückkauf indirekt bis zu 34,4 Mio. EUR an die Aktionär*innen zurückgegeben. Der gesteigerte Wert der Almato AG würde nach Ansicht der Gesellschaft den Gesamtwert der Gruppe für Aktionär*innen erhöhen, da DATAGROUP-Aktionär*innen im Verhältnis 1:1 für jede bestehende DATAGROUP Aktie eine Aktie der Almato erhalten würden. Zudem soll die DATAGROUP-Aktie vom Scale in den m:access der Börse München wechseln. Die Gesellschaft wird das gewohnte Transparenzniveau beibehalten. Für ausführliche Informationen verweisen wir auf die zugehörige Pressemeldung vom 16. November 2024: https://www.datagroup.de/news/datagroup-beschliesst-umfangreiches-massnahmenpaket-zur-steigerung-des-shareholder-value/ Einladung zum Conference Call am 21. November 2024 Zur Erläuterung der vorläufigen Geschäftszahlen 2023/2024-Zahlen finden heute, am 21. November 2024, zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, statt. Anmeldung bitte unter folgenden Links: 10:00 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall:

https://montegaconnect.de/event/r6u00pqeivrqz1yl55wm43eq8zshmol0 15:00 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall:

https://montegaconnect.de/event/1qf6xd30pyeiwysvg7e5mktfshe26me2 Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de PRESSE / Investor*innenKontakt Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de



21.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com