NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia von 155 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. "Stoppen und an den Rosen riechen", empfahl Analyst Stacy Rasgon in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu "sehr soliden" Quartalszahlen. Auch die Signale für das Schlussquartal lägen einen Tick über den Markterwartungen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2024 / 04:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2024 / 04:27 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US67066G1040