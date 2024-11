Zürich - Die Privatbank Julius Bär hat in den ersten zehn Monaten 2024 weitere Neugelder angezogen und die verwalteten Vermögen gesteigert. Den Gewinn für das Gesamtjahr erwartet die Bank nun wieder deutlich über dem Niveau des vom Signa-Debakel geprägten Vorjahres. Per Ende Oktober beliefen sich die verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) auf 480 Milliarden Franken gegenüber 474 Milliarden Franken zur Jahresmitte, wie die Zürcher Vermögensverwaltungsbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...