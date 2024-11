InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - November 21

The Company announces that on 20 November 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 20 November 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 20,000 Lowest price paid per share: £ 94.4600 Highest price paid per share: £ 95.5200 Average price paid per share: £ 94.9741

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 158,692,846 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407

Schedule of Purchases

Shares purchased: 20,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 20 November 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 20,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 95.5200 Lowest price paid (per ordinary share) £ 94.4600 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 94.9741

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 20/11/2024 09:44:44 GMT 39 95.2400 XLON 1110876790724633 20/11/2024 09:44:44 GMT 44 95.2400 XLON 1110876790724634 20/11/2024 09:49:53 GMT 77 95.3000 XLON 1110876790724971 20/11/2024 09:50:10 GMT 74 95.2600 XLON 1110876790724981 20/11/2024 09:53:25 GMT 38 95.2200 XLON 1110876790725263 20/11/2024 09:54:29 GMT 67 95.1200 XLON 1110876790725321 20/11/2024 10:02:41 GMT 82 95.1200 XLON 1110876790725772 20/11/2024 10:03:42 GMT 41 95.1200 XLON 1110876790725812 20/11/2024 10:04:03 GMT 22 95.1000 XLON 1110876790725846 20/11/2024 10:04:03 GMT 54 95.1000 XLON 1110876790725847 20/11/2024 10:05:05 GMT 71 95.0800 XLON 1110876790725893 20/11/2024 10:10:36 GMT 20 95.2000 XLON 1110876790726130 20/11/2024 10:10:36 GMT 27 95.2000 XLON 1110876790726131 20/11/2024 10:10:36 GMT 7 95.2000 XLON 1110876790726132 20/11/2024 10:10:54 GMT 31 95.2400 XLON 1110876790726142 20/11/2024 10:10:54 GMT 5 95.2400 XLON 1110876790726143 20/11/2024 10:10:54 GMT 5 95.2400 XLON 1110876790726144 20/11/2024 10:12:23 GMT 43 95.2200 XLON 1110876790726223 20/11/2024 10:12:29 GMT 37 95.2000 XLON 1110876790726228 20/11/2024 10:17:21 GMT 76 95.2000 XLON 1110876790726475 20/11/2024 10:17:42 GMT 79 95.2400 XLON 1110876790726530 20/11/2024 10:23:41 GMT 13 95.3200 XLON 1110876790726884 20/11/2024 10:24:18 GMT 79 95.3600 XLON 1110876790726933 20/11/2024 10:29:49 GMT 82 95.5000 XLON 1110876790727158 20/11/2024 10:29:57 GMT 26 95.4800 XLON 1110876790727194 20/11/2024 10:29:57 GMT 54 95.4800 XLON 1110876790727195 20/11/2024 10:34:19 GMT 9 95.4800 XLON 1110876790727650 20/11/2024 10:34:19 GMT 74 95.4800 XLON 1110876790727651 20/11/2024 10:36:56 GMT 79 95.5200 XLON 1110876790728005 20/11/2024 10:36:56 GMT 43 95.5000 XLON 1110876790728006 20/11/2024 10:41:26 GMT 79 95.4600 XLON 1110876790728275 20/11/2024 10:47:34 GMT 30 95.4200 XLON 1110876790728566 20/11/2024 10:48:04 GMT 26 95.4200 XLON 1110876790728599 20/11/2024 10:48:04 GMT 12 95.4200 XLON 1110876790728600 20/11/2024 10:48:04 GMT 12 95.4200 XLON 1110876790728601 20/11/2024 10:49:39 GMT 80 95.4200 XLON 1110876790728682 20/11/2024 10:53:54 GMT 42 95.4200 XLON 1110876790729072 20/11/2024 10:53:54 GMT 36 95.4200 XLON 1110876790729073 20/11/2024 10:59:40 GMT 65 95.4200 XLON 1110876790729392 20/11/2024 10:59:40 GMT 16 95.4200 XLON 1110876790729393 20/11/2024 11:02:14 GMT 80 95.4200 XLON 1110876790729544 20/11/2024 11:02:14 GMT 3 95.4200 XLON 1110876790729545 20/11/2024 11:06:12 GMT 30 95.3600 XLON 1110876790729864 20/11/2024 11:06:12 GMT 50 95.3600 XLON 1110876790729865 20/11/2024 11:12:22 GMT 81 95.3400 XLON 1110876790730400 20/11/2024 11:13:42 GMT 37 95.3600 XLON 1110876790730467 20/11/2024 11:13:42 GMT 18 95.3600 XLON 1110876790730468 20/11/2024 11:13:42 GMT 23 95.3600 XLON 1110876790730469 20/11/2024 11:16:06 GMT 80 95.4000 XLON 1110876790730625 20/11/2024 11:21:42 GMT 34 95.3200 XLON 1110876790731108 20/11/2024 11:26:55 GMT 79 95.4200 XLON 1110876790731451 20/11/2024 11:29:33 GMT 81 95.4000 XLON 1110876790731577 20/11/2024 11:30:01 GMT 82 95.3800 XLON 1110876790731674 20/11/2024 11:35:31 GMT 79 95.3000 XLON 1110876790731993 20/11/2024 11:41:12 GMT 79 95.3400 XLON 1110876790732316 20/11/2024 11:42:40 GMT 79 95.3200 XLON 1110876790732346 20/11/2024 11:44:33 GMT 80 95.3200 XLON 1110876790732429 20/11/2024 11:50:01 GMT 81 95.2000 XLON 1110876790732574 20/11/2024 11:51:05 GMT 79 95.1800 XLON 1110876790732640 20/11/2024 11:58:00 GMT 67 95.1200 XLON 1110876790732855 20/11/2024 11:58:00 GMT 12 95.1200 XLON 1110876790732856 20/11/2024 12:00:25 GMT 40 95.0600 XLON 1110876790733019 20/11/2024 12:04:14 GMT 81 95.1000 XLON 1110876790733189 20/11/2024 12:11:12 GMT 78 95.1200 XLON 1110876790733443 20/11/2024 12:11:12 GMT 78 95.1000 XLON 1110876790733444 20/11/2024 12:17:12 GMT 78 95.0600 XLON 1110876790733823 20/11/2024 12:20:17 GMT 82 95.0600 XLON 1110876790733970 20/11/2024 12:20:17 GMT 80 95.0400 XLON 1110876790733972 20/11/2024 12:27:21 GMT 83 94.9800 XLON 1110876790734169 20/11/2024 12:31:11 GMT 78 94.9200 XLON 1110876790734399 20/11/2024 12:36:00 GMT 79 94.9600 XLON 1110876790734615 20/11/2024 12:36:00 GMT 32 94.9800 XLON 1110876790734619 20/11/2024 12:36:00 GMT 33 94.9800 XLON 1110876790734620 20/11/2024 12:36:00 GMT 14 94.9800 XLON 1110876790734621 20/11/2024 12:45:39 GMT 83 94.5200 XLON 1110876790735182 20/11/2024 12:54:41 GMT 46 94.5200 XLON 1110876790735468 20/11/2024 12:54:41 GMT 37 94.5200 XLON 1110876790735469 20/11/2024 12:54:45 GMT 78 94.5000 XLON 1110876790735479 20/11/2024 13:00:01 GMT 11 94.5400 XLON 1110876790735799 20/11/2024 13:00:02 GMT 67 94.5400 XLON 1110876790735810 20/11/2024 13:01:34 GMT 80 94.5200 XLON 1110876790735974 20/11/2024 13:08:56 GMT 77 94.4600 XLON 1110876790736626 20/11/2024 13:08:56 GMT 3 94.4600 XLON 1110876790736627 20/11/2024 13:12:29 GMT 78 94.4600 XLON 1110876790736774 20/11/2024 13:16:54 GMT 63 94.4800 XLON 1110876790737138 20/11/2024 13:16:54 GMT 17 94.4800 XLON 1110876790737139 20/11/2024 13:20:00 GMT 79 94.6200 XLON 1110876790737433 20/11/2024 13:24:03 GMT 78 94.6800 XLON 1110876790737656 20/11/2024 13:24:03 GMT 10 94.6600 XLON 1110876790737660 20/11/2024 13:24:03 GMT 70 94.6600 XLON 1110876790737661 20/11/2024 13:32:00 GMT 79 94.7800 XLON 1110876790738149 20/11/2024 13:35:30 GMT 10 94.7600 XLON 1110876790738311 20/11/2024 13:37:03 GMT 46 94.7800 XLON 1110876790738375 20/11/2024 13:40:14 GMT 79 94.9000 XLON 1110876790738698 20/11/2024 13:41:02 GMT 78 94.8800 XLON 1110876790738814 20/11/2024 13:41:02 GMT 83 94.8600 XLON 1110876790738819 20/11/2024 13:48:30 GMT 80 94.9600 XLON 1110876790739204 20/11/2024 13:54:46 GMT 81 95.0600 XLON 1110876790739491 20/11/2024 14:00:33 GMT 83 95.0200 XLON 1110876790739650 20/11/2024 14:04:46 GMT 78 95.0200 XLON 1110876790739799 20/11/2024 14:04:46 GMT 82 95.0000 XLON 1110876790739803 20/11/2024 14:11:00 GMT 82 94.9400 XLON 1110876790740197 20/11/2024 14:21:31 GMT 20 94.9200 XLON 1110876790740740 20/11/2024 14:21:31 GMT 53 94.9200 XLON 1110876790740741 20/11/2024 14:21:31 GMT 6 94.9200 XLON 1110876790740742 20/11/2024 14:31:27 GMT 7 94.9400 XLON 1110876790741187 20/11/2024 14:31:27 GMT 30 94.9400 XLON 1110876790741188 20/11/2024 14:32:47 GMT 1 94.9400 XLON 1110876790741222 20/11/2024 14:36:31 GMT 78 94.9400 XLON 1110876790741334 20/11/2024 14:36:31 GMT 55 94.9600 XLON 1110876790741338 20/11/2024 14:36:31 GMT 16 94.9600 XLON 1110876790741339 20/11/2024 14:36:31 GMT 33 94.9600 XLON 1110876790741340 20/11/2024 14:37:40 GMT 32 94.9400 XLON 1110876790741397 20/11/2024 14:37:40 GMT 50 94.9400 XLON 1110876790741398 20/11/2024 14:39:37 GMT 83 94.9200 XLON 1110876790741475 20/11/2024 14:39:37 GMT 45 94.9000 XLON 1110876790741476 20/11/2024 14:39:37 GMT 35 94.9000 XLON 1110876790741477 20/11/2024 14:40:45 GMT 80 94.9200 XLON 1110876790741546 20/11/2024 14:42:17 GMT 78 94.9000 XLON 1110876790741593 20/11/2024 14:44:13 GMT 79 94.8800 XLON 1110876790741654 20/11/2024 14:44:13 GMT 83 94.8600 XLON 1110876790741659 20/11/2024 14:51:15 GMT 82 94.8800 XLON 1110876790741969 20/11/2024 14:51:18 GMT 78 94.8600 XLON 1110876790741974 20/11/2024 14:55:37 GMT 81 94.8600 XLON 1110876790742118 20/11/2024 14:57:22 GMT 80 94.8600 XLON 1110876790742200 20/11/2024 15:01:03 GMT 80 94.8400 XLON 1110876790742427 20/11/2024 15:01:14 GMT 39 94.8200 XLON 1110876790742453 20/11/2024 15:01:14 GMT 41 94.8200 XLON 1110876790742454 20/11/2024 15:01:51 GMT 81 94.8000 XLON 1110876790742471 20/11/2024 15:10:23 GMT 83 94.8400 XLON 1110876790743097 20/11/2024 15:12:50 GMT 79 94.8400 XLON 1110876790743253 20/11/2024 15:14:31 GMT 83 94.8400 XLON 1110876790743429 20/11/2024 15:15:09 GMT 78 94.8200 XLON 1110876790743452 20/11/2024 15:18:13 GMT 5 94.8400 XLON 1110876790743603 20/11/2024 15:18:13 GMT 73 94.8400 XLON 1110876790743604 20/11/2024 15:20:09 GMT 15 94.8400 XLON 1110876790743796 20/11/2024 15:20:09 GMT 65 94.8400 XLON 1110876790743797 20/11/2024 15:20:20 GMT 81 94.8200 XLON 1110876790743963 20/11/2024 15:22:01 GMT 79 94.7400 XLON 1110876790744232 20/11/2024 15:24:00 GMT 83 94.7200 XLON 1110876790744379 20/11/2024 15:26:11 GMT 46 94.6600 XLON 1110876790744524 20/11/2024 15:28:25 GMT 80 94.5800 XLON 1110876790744650 20/11/2024 15:29:40 GMT 65 94.6200 XLON 1110876790744729 20/11/2024 15:29:40 GMT 16 94.6200 XLON 1110876790744730 20/11/2024 15:30:26 GMT 66 94.6600 XLON 1110876790745054 20/11/2024 15:30:26 GMT 16 94.6600 XLON 1110876790745055 20/11/2024 15:31:01 GMT 80 94.6400 XLON 1110876790745192 20/11/2024 15:31:45 GMT 81 94.7400 XLON 1110876790745372 20/11/2024 15:32:27 GMT 82 94.7400 XLON 1110876790745490 20/11/2024 15:34:15 GMT 79 94.7800 XLON 1110876790745733 20/11/2024 15:35:46 GMT 33 94.8800 XLON 1110876790746066 20/11/2024 15:35:46 GMT 50 94.8800 XLON 1110876790746067 20/11/2024 15:36:00 GMT 57 94.8600 XLON 1110876790746084 20/11/2024 15:36:00 GMT 26 94.8600 XLON 1110876790746085 20/11/2024 15:36:30 GMT 79 94.8800 XLON 1110876790746151 20/11/2024 15:36:41 GMT 80 94.8600 XLON 1110876790746166 20/11/2024 15:36:49 GMT 83 94.8400 XLON 1110876790746208 20/11/2024 15:37:16 GMT 78 94.7400 XLON 1110876790746361 20/11/2024 15:39:00 GMT 82 94.7600 XLON 1110876790746774 20/11/2024 15:39:18 GMT 78 94.7400 XLON 1110876790746822 20/11/2024 15:39:45 GMT 80 94.6800 XLON 1110876790747031 20/11/2024 15:41:50 GMT 81 94.6600 XLON 1110876790747523 20/11/2024 15:42:17 GMT 80 94.6400 XLON 1110876790747669 20/11/2024 15:44:15 GMT 15 94.7200 XLON 1110876790748057 20/11/2024 15:44:15 GMT 64 94.7200 XLON 1110876790748058 20/11/2024 15:44:15 GMT 78 94.7000 XLON 1110876790748062 20/11/2024 15:46:29 GMT 79 94.8000 XLON 1110876790748452 20/11/2024 15:48:09 GMT 36 94.9000 XLON 1110876790748758 20/11/2024 15:48:09 GMT 43 94.9000 XLON 1110876790748759 20/11/2024 15:48:33 GMT 76 94.8800 XLON 1110876790748799 20/11/2024 15:48:33 GMT 2 94.8800 XLON 1110876790748800 20/11/2024 15:48:34 GMT 80 94.8600 XLON 1110876790748826 20/11/2024 15:49:24 GMT 81 94.8800 XLON 1110876790748925 20/11/2024 15:50:02 GMT 44 94.8200 XLON 1110876790749025 20/11/2024 15:50:26 GMT 83 94.7800 XLON 1110876790749080 20/11/2024 15:53:48 GMT 22 94.8000 XLON 1110876790749473 20/11/2024 15:53:48 GMT 56 94.8000 XLON 1110876790749474 20/11/2024 15:54:05 GMT 79 94.7800 XLON 1110876790749562 20/11/2024 15:54:06 GMT 80 94.7600 XLON 1110876790749577 20/11/2024 15:54:07 GMT 43 94.7400 XLON 1110876790749585 20/11/2024 15:54:31 GMT 80 94.7600 XLON 1110876790749641 20/11/2024 15:54:31 GMT 2 94.7600 XLON 1110876790749642 20/11/2024 15:56:44 GMT 1 94.8200 XLON 1110876790750191 20/11/2024 15:56:44 GMT 79 94.8200 XLON 1110876790750192 20/11/2024 15:56:46 GMT 36 94.8000 XLON 1110876790750226 20/11/2024 15:58:20 GMT 47 94.8000 XLON 1110876790750800 20/11/2024 15:58:20 GMT 46 94.7800 XLON 1110876790750804 20/11/2024 15:58:20 GMT 36 94.7800 XLON 1110876790750805 20/11/2024 15:58:49 GMT 78 94.8000 XLON 1110876790750888 20/11/2024 15:59:45 GMT 79 94.7200 XLON 1110876790751121 20/11/2024 16:01:47 GMT 81 94.8000 XLON 1110876790751363 20/11/2024 16:02:11 GMT 80 94.8200 XLON 1110876790751394 20/11/2024 16:03:27 GMT 38 94.7600 XLON 1110876790751542 20/11/2024 16:03:27 GMT 44 94.7600 XLON 1110876790751543 20/11/2024 16:03:37 GMT 25 94.7400 XLON 1110876790751570 20/11/2024 16:03:37 GMT 55 94.7400 XLON 1110876790751571 20/11/2024 16:05:03 GMT 79 94.7600 XLON 1110876790751750 20/11/2024 16:05:20 GMT 80 94.7200 XLON 1110876790751775 20/11/2024 16:06:42 GMT 61 94.6800 XLON 1110876790752008 20/11/2024 16:06:42 GMT 22 94.6800 XLON 1110876790752009 20/11/2024 16:08:20 GMT 78 94.7000 XLON 1110876790752165 20/11/2024 16:09:14 GMT 83 94.7000 XLON 1110876790752219 20/11/2024 16:09:16 GMT 81 94.6800 XLON 1110876790752245 20/11/2024 16:09:50 GMT 82 94.6400 XLON 1110876790752461 20/11/2024 16:10:41 GMT 79 94.5800 XLON 1110876790752622 20/11/2024 16:14:00 GMT 81 94.7200 XLON 1110876790752988 20/11/2024 16:16:02 GMT 79 94.8400 XLON 1110876790753202 20/11/2024 16:16:02 GMT 80 94.8200 XLON 1110876790753205 20/11/2024 16:16:51 GMT 79 94.8000 XLON 1110876790753311 20/11/2024 16:16:56 GMT 53 94.7800 XLON 1110876790753317 20/11/2024 16:16:56 GMT 26 94.7800 XLON 1110876790753318 20/11/2024 16:16:57 GMT 78 94.7600 XLON 1110876790753337 20/11/2024 16:17:27 GMT 42 94.8000 XLON 1110876790753492 20/11/2024 16:17:27 GMT 38 94.8000 XLON 1110876790753493 20/11/2024 16:18:29 GMT 79 94.8400 XLON 1110876790753700 20/11/2024 16:19:37 GMT 79 94.9000 XLON 1110876790753876 20/11/2024 16:19:56 GMT 79 94.8800 XLON 1110876790753908 20/11/2024 16:22:35 GMT 79 94.9200 XLON 1110876790754386 20/11/2024 16:22:37 GMT 79 94.9000 XLON 1110876790754389 20/11/2024 16:23:59 GMT 78 94.9200 XLON 1110876790754615 20/11/2024 16:23:59 GMT 79 94.9000 XLON 1110876790754616 20/11/2024 16:26:45 GMT 78 94.9200 XLON 1110876790755077 20/11/2024 16:28:39 GMT 82 94.9200 XLON 1110876790755232 20/11/2024 16:30:30 GMT 15 95.0000 XLON 1110876790755438 20/11/2024 16:30:30 GMT 68 95.0000 XLON 1110876790755439 20/11/2024 16:30:35 GMT 79 94.9800 XLON 1110876790755454 20/11/2024 16:30:51 GMT 41 95.0200 XLON 1110876790755483 20/11/2024 16:30:51 GMT 42 95.0200 XLON 1110876790755484 20/11/2024 16:31:04 GMT 78 95.0000 XLON 1110876790755494 20/11/2024 16:31:04 GMT 81 94.9800 XLON 1110876790755496 20/11/2024 16:32:04 GMT 83 95.0000 XLON 1110876790755596 20/11/2024 16:35:37 GMT 79 95.0600 XLON 1110876790755988 20/11/2024 16:35:47 GMT 28 95.0600 XLON 1110876790756004 20/11/2024 16:35:47 GMT 52 95.0600 XLON 1110876790756005 20/11/2024 16:37:14 GMT 79 95.0400 XLON 1110876790756177 20/11/2024 16:37:14 GMT 81 95.0200 XLON 1110876790756185 20/11/2024 16:37:16 GMT 81 95.0000 XLON 1110876790756193 20/11/2024 16:38:03 GMT 82 94.9400 XLON 1110876790756344 20/11/2024 16:40:43 GMT 80 94.9600 XLON 1110876790756703 20/11/2024 16:40:48 GMT 52 94.9400 XLON 1110876790756709 20/11/2024 16:40:48 GMT 26 94.9400 XLON 1110876790756710 20/11/2024 16:42:10 GMT 7 94.9600 XLON 1110876790756804 20/11/2024 16:42:10 GMT 73 94.9600 XLON 1110876790756805 20/11/2024 16:42:40 GMT 54 94.9600 XLON 1110876790756845 20/11/2024 16:42:40 GMT 26 94.9600 XLON 1110876790756846 20/11/2024 16:43:17 GMT 79 95.0000 XLON 1110876790756997 20/11/2024 16:44:40 GMT 80 95.0800 XLON 1110876790757121 20/11/2024 16:45:39 GMT 40 95.1200 XLON 1110876790757172 20/11/2024 16:45:39 GMT 39 95.1200 XLON 1110876790757173 20/11/2024 16:45:39 GMT 28 95.1000 XLON 1110876790757176 20/11/2024 16:45:39 GMT 14 95.1000 XLON 1110876790757177 20/11/2024 16:45:39 GMT 24 95.1000 XLON 1110876790757178 20/11/2024 16:47:10 GMT 20 95.1400 XLON 1110876790757356 20/11/2024 16:47:10 GMT 1 95.1400 XLON 1110876790757357 20/11/2024 16:47:11 GMT 59 95.1400 XLON 1110876790757358 20/11/2024 16:49:49 GMT 78 95.1600 XLON 1110876790757571 20/11/2024 16:50:28 GMT 80 95.1800 XLON 1110876790757654 20/11/2024 16:52:17 GMT 4 95.2400 XLON 1110876790757763 20/11/2024 16:52:17 GMT 75 95.2400 XLON 1110876790757764 20/11/2024 16:52:25 GMT 82 95.2200 XLON 1110876790757768 20/11/2024 16:53:11 GMT 81 95.2000 XLON 1110876790757808 20/11/2024 16:53:19 GMT 82 95.1800 XLON 1110876790757821 20/11/2024 16:53:20 GMT 50 95.1600 XLON 1110876790757823 20/11/2024 16:54:40 GMT 33 95.1600 XLON 1110876790757920 20/11/2024 16:55:47 GMT 81 95.1400 XLON 1110876790757985 20/11/2024 16:55:59 GMT 80 95.1200 XLON 1110876790758002 20/11/2024 16:56:00 GMT 83 95.1000 XLON 1110876790758013 20/11/2024 16:56:27 GMT 79 95.0600 XLON 1110876790758063 20/11/2024 17:00:10 GMT 79 95.1000 XLON 1110876790758582 20/11/2024 17:00:10 GMT 35 95.1000 XLON 1110876790758584 20/11/2024 17:00:10 GMT 18 95.1000 XLON 1110876790758585 20/11/2024 17:01:32 GMT 79 95.1000 XLON 1110876790758800 20/11/2024 17:01:47 GMT 38 95.1000 XLON 1110876790758849 20/11/2024 17:02:17 GMT 46 95.1000 XLON 1110876790758941 20/11/2024 17:02:19 GMT 78 95.1000 XLON 1110876790758943 20/11/2024 17:02:56 GMT 80 95.1200 XLON 1110876790758972 20/11/2024 17:03:38 GMT 79 95.1000 XLON 1110876790759073 20/11/2024 17:03:45 GMT 83 95.0800 XLON 1110876790759092 20/11/2024 17:04:10 GMT 51 95.0600 XLON 1110876790759164 20/11/2024 17:04:10 GMT 24 95.0600 XLON 1110876790759165 20/11/2024 17:04:10 GMT 4 95.0600 XLON 1110876790759166 20/11/2024 17:04:49 GMT 75 95.0600 XLON 1110876790759283 20/11/2024 17:04:49 GMT 6 95.0600 XLON 1110876790759284 20/11/2024 17:05:41 GMT 10 95.0800 XLON 1110876790759469 20/11/2024 17:05:41 GMT 63 95.0800 XLON 1110876790759470 20/11/2024 17:06:16 GMT 81 95.0800 XLON 1110876790759549 20/11/2024 17:06:37 GMT 71 95.0600 XLON 1110876790759593 20/11/2024 17:08:07 GMT 69 95.0400 XLON 1110876790759787 20/11/2024 17:08:17 GMT 47 95.0200 XLON 1110876790759791 20/11/2024 17:08:17 GMT 22 95.0200 XLON 1110876790759792 20/11/2024 17:08:48 GMT 83 95.0200 XLON 1110876790759885 20/11/2024 17:10:01 GMT 7 95.0000 XLON 1110876790760045 20/11/2024 17:10:01 GMT 55 95.0000 XLON 1110876790760046 20/11/2024 17:10:01 GMT 20 95.0000 XLON 1110876790760047 20/11/2024 17:10:33 GMT 48 95.0200 XLON 1110876790760161 20/11/2024 17:10:36 GMT 30 95.0200 XLON 1110876790760172 20/11/2024 17:10:44 GMT 79 95.0000 XLON 1110876790760233 20/11/2024 17:11:23 GMT 71 94.9600 XLON 1110876790760328 20/11/2024 17:11:28 GMT 66 94.9200 XLON 1110876790760337 20/11/2024 17:13:54 GMT 50 94.9800 XLON 1110876790760815 20/11/2024 17:13:57 GMT 72 94.9600 XLON 1110876790760818 20/11/2024 17:13:57 GMT 37 94.9800 XLON 1110876790760827 20/11/2024 17:13:58 GMT 57 94.9400 XLON 1110876790760828 20/11/2024 17:14:35 GMT 63 94.9800 XLON 1110876790760939 20/11/2024 17:14:35 GMT 16 94.9800 XLON 1110876790760940 20/11/2024 17:16:00 GMT 82 95.0000 XLON 1110876790761165 20/11/2024 17:16:13 GMT 5 95.0000 XLON 1110876790761189 20/11/2024 17:16:17 GMT 79 94.9800 XLON 1110876790761198 20/11/2024 17:17:56 GMT 82 95.0200 XLON 1110876790761492 20/11/2024 17:17:56 GMT 64 95.0400 XLON 1110876790761499 20/11/2024 17:17:56 GMT 10 95.0400 XLON 1110876790761500 20/11/2024 17:17:56 GMT 30 95.0400 XLON 1110876790761501 20/11/2024 17:17:57 GMT 78 95.0000 XLON 1110876790761511 20/11/2024 17:18:27 GMT 54 95.0600 XLON 1110876790761645 20/11/2024 17:18:36 GMT 78 95.0600 XLON 1110876790761676 20/11/2024 17:19:00 GMT 78 95.0400 XLON 1110876790761786 20/11/2024 17:20:38 GMT 44 95.0600 XLON 1110876790762043 20/11/2024 17:20:38 GMT 27 95.0600 XLON 1110876790762044 20/11/2024 17:20:38 GMT 9 95.0600 XLON 1110876790762045 20/11/2024 17:21:08 GMT 84 95.0600 XLON 1110876790762119 20/11/2024 17:21:08 GMT 20 95.0600 XLON 1110876790762120 20/11/2024 17:22:15 GMT 79 95.0800 XLON 1110876790762296 20/11/2024 17:22:15 GMT 62 95.0800 XLON 1110876790762303 20/11/2024 17:22:15 GMT 42 95.0800 XLON 1110876790762304 20/11/2024 17:22:23 GMT 81 95.0600 XLON 1110876790762339 20/11/2024 17:22:23 GMT 64 95.0800 XLON 1110876790762348 20/11/2024 17:22:23 GMT 37 95.0800 XLON 1110876790762349 20/11/2024 17:23:34 GMT 79 95.1000 XLON 1110876790762549 20/11/2024 17:24:11 GMT 104 95.1000 XLON 1110876790762628 20/11/2024 17:24:14 GMT 79 95.1000 XLON 1110876790762632 20/11/2024 17:24:25 GMT 80 95.0800 XLON 1110876790762720 20/11/2024 17:24:25 GMT 39 95.1000 XLON 1110876790762728 20/11/2024 17:25:16 GMT 41 95.1000 XLON 1110876790762873 20/11/2024 17:25:16 GMT 24 95.1000 XLON 1110876790762874 20/11/2024 17:25:19 GMT 40 95.1000 XLON 1110876790762906 20/11/2024 17:25:46 GMT 64 95.1000 XLON 1110876790762983 20/11/2024 17:25:49 GMT 14 95.1000 XLON 1110876790762988 20/11/2024 17:25:49 GMT 40 95.1000 XLON 1110876790762998 20/11/2024 17:25:57 GMT 62 95.1000 XLON 1110876790763017 20/11/2024 17:26:17 GMT 41 95.1000 XLON 1110876790763069 20/11/2024 17:26:17 GMT 19 95.1000 XLON 1110876790763070 20/11/2024 17:26:27 GMT 57 95.1000 XLON 1110876790763089 20/11/2024 17:26:29 GMT 49 95.0800 XLON 1110876790763090 20/11/2024 17:26:29 GMT 40 95.0600 XLON 1110876790763102 20/11/2024 17:26:54 GMT 64 95.0200 XLON 1110876790763178 20/11/2024 17:26:55 GMT 38 95.0200 XLON 1110876790763182 20/11/2024 17:27:51 GMT 37 95.0000 XLON 1110876790763412 20/11/2024 17:28:05 GMT 71 95.0800 XLON 1110876790763506 20/11/2024 17:28:05 GMT 74 95.0600 XLON 1110876790763515 20/11/2024 17:28:07 GMT 37 95.0600 XLON 1110876790763544 20/11/2024 17:28:09 GMT 39 95.0400 XLON 1110876790763550 20/11/2024 17:28:09 GMT 14 95.0400 XLON 1110876790763551 20/11/2024 17:28:38 GMT 44 95.0400 XLON 1110876790763719 20/11/2024 17:28:44 GMT 17 95.0200 XLON 1110876790763727 20/11/2024 17:28:44 GMT 29 95.0200 XLON 1110876790763728 20/11/2024 17:28:44 GMT 38 95.0000 XLON 1110876790763731 20/11/2024 17:29:11 GMT 53 95.0000 XLON 1110876790763873

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

