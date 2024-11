Zwar scheint der erste Schock über eine mögliche Eskalation im Krieg Russlands gegen die Ukraine überwunden, so richtig einsteigen wollen Anleger dennoch nicht. Das liegt auch an den Quartalszahlen von Nvidia. Die waren zwar nicht wirklich schlecht, aber auch nicht gut genug, um den ohnehin stark gestiegenen Aktienmarkt zu beflügeln.

Tausende Aktien gibt es an der Wall Street, aber kaum eine hat die Anleger so in ihren Bann gezogen wie der KI-Chiphersteller Nvidia. Mit 3,6 Billionen Dollar ist das Unternehmen an der Börse mehr wert als der gesamte deutsche Aktienmarkt. Man hatte gehofft, dass die Quartalszahlen dem Markt zumindest kurzfristig helfen würden. Doch die Gefahr, dass es zeitnah zu einer Welle von Gewinnmitnahmen kommt, weil vielen Investoren die Rally zu übertrieben erscheint, ist nach den Zahlen nicht gebannt.

Das gilt auch für den DAX, der seit der Wiederwahl Trumps deutlich schwächer als die New Yorker Börse notiert und besonders leiden könnte, wenn diese stärker fällt. Es ist die Frage, ob Nvidia die Markterwartungen ausreichend übertroffen hat, um weitere Kursgewinne zu rechtfertigen. Am heutigen Morgen lautet das Votum zunächst, dass in diesem Fall gut nicht gut genug war.

Interessant ist, wie stark die Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik der EZB von dem abweichen, was die Notenbank offiziell kommuniziert. Die Investoren erwarten, dass die EZB den Leitzins bis Ende 2025 um 1,4 Prozentpunkte senken wird. Dieser Wert ist nicht nur mehr als doppelt so hoch wie die Erwartungen an die US-Notenbank, sondern wird auch durch Aussagen der Ratsmitglieder nicht bestätigt.

Die unterschiedlichen Erwartungen sind eine direkte Folge der globalen Unsicherheiten. Es ist unklar, wie sich die Politik von Donald Trump auf die Eurozone auswirken wird. Es ist unklar, ob und wann Chinas Anstrengungen zur Ankurbelung der Wirtschaft Wirkung zeigen werden. Und auch unklar ist, ob Neuwahlen in Deutschland zu politischen Mehrheiten führen, die eine Regierung hervorbringen, die neue Dynamik in die deutsche Wirtschaft bringen kann. Dies erschwert die Kommunikation eines geldpolitischen Kurses.

Die EZB warnte in ihrem Finanzstabilitätsbericht aber auch davor, dass "hohe Bewertungen" und "konzentrierte Risiken" zu Schocks und plötzlichen Volatilitätsspitzen führen könnten. Ob die EZB damit auch Nvidia gemeint hat?

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.