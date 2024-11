NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 14,50 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Constantin Hesse passte in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse seine Schätzungen für europäische Midcaps nach der abgelaufenen Berichtssaison an. Für PVA Tepla und SMA Solar bleibt er vorsichtig gestimmt./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 13:13 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 13:13 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007461006