ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Zurich Insurance dürften am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel starten. Der Versicherer setzte sich im Rahmen eines Investorentages für die kommenden drei Jahre neue Ziele. Das Management um Konzernchef Mario Greco will noch profitabler werden. Die Aktien gewannen im vorbörslichen Handel mehr als ein Prozent

Der neue Dreijahresplan sei eine Fortsetzung der starken Leistungen der letzten Jahre, heißt es in einem ersten Kommentar der Bank Vontobel. Die neuen Ziele dürften dabei einige Analysten dazu veranlassen, ihre Gewinnprognosen zu erhöhen.

Wie erwartet habe Zurich neue Ziele gesetzt, welche auf den bisherigen, für die Periode 2023 bis 2025, gesetzten Vorgaben aufbauen und deren Erreichung ein Jahr vor Abschluss widerspiegelten, schrieben die Experten des Investmenthauses Jefferies in einer ersten Einschätzung. Das neue Eigenkapitalrenditeziel von mindestens 23 Prozent liege dabei leicht über dem Markt-Konsens./mk/rw/AWP/mis