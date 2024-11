© Foto: DALL*E

Kunden reißen sich weiter um die begehrten Chips von Nvidia, der Umsatz hat sich im dritten Quartal fast verdoppelt. Doch das bahnbrechende Umsatzwachstum dürfte nicht zu halten sein. Anleger reagieren enttäuschtErwartungen übertreffen, Prognose anheben: Beat and Raise, das ist für Unternehmen und Investoren gleichermaßen das wichtigste Ziel bei der Vorstellung neuer Quartalszahlen. Doch für Nvidia gelten andere Regeln. Das Schicksal der gerade erst beginnenden KI-Revolution ist wie mit Nvidia wie mit keinem zweiten Unternehmen verbunden. Und so konnte am Mittwochabend auch ein Ergebnis, dass die durchschnittlichen Erwartungen der Wall Street wieder einmal übetreffen konnte, Anleger …