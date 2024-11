© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique

Der Bitcoin ist den zweiten Tag in Folge auf ein Rekordhoch geklettert, während MicroStrategy das Tempo seiner massiven Käufe der Kryptowährung beschleunigt. Die Aktie explodiert.MicroStrategy bezeichnet sich nun als Bitcoin Treasury Company und scheint das im letzten Monat angekündigte Ziel - in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden US-Dollar an Kapital aufzubringen, um mehr Bitcoin zu kaufen - schnell erreichen zu wollen. Das größte börsennotierte Unternehmen, das Bitcoin besitzt, gab am Mittwoch bekannt, dass es den Betrag der Wandelanleihe, die 2029 fällig wird, und die es verkaufen will, um zusätzliche Bitcoin-Käufe zu finanzieren, um fast 50 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar …