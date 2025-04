© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO

Der Analyst Gus Gala von Monness Crespi Hardt hat die Aktie von Strategy auf "Sell" herabgestuft- droht ein Einbruch?Die aggressive Bitcoin-Kaufstrategie von Strategy (früher als MicroStrategy bekannt) hat die Aktie in den vergangenen fünf Jahren um mehr als 2.500 Prozent steigen lassen. Doch laut einem neuen Bericht von Monness, Crespi, Hardt & Co. könnte sich das Blatt nun wenden. Analyst Gus Gala sieht wachsende Risiken in der Kapitalbeschaffungsstrategie des Unternehmens und hat das Rating von "Neutral" auf "Sell" herabgestuft. "Während wir zunächst in mehreren Aspekten skeptisch waren, haben wir zunehmend Vertrauen gewonnen, dass die Ausgabe von wandelbaren Anleihen weitgehend …