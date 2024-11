Frankfurt - Der Bitcoin hat am Donnerstag seine Rekordrally fortgesetzt und sich damit weiter der runden Marke von 100.000 Dollar genähert. Die bekannteste und wichtigste Kryptowährung erreichte auf der Handelsplattform Bitstamp bei gut 97.900 Dollar einen Höchststand. Zuletzt notierte sie etwas tiefer. Aktuell sind es nur rund drei Prozent bis zur Schallmauer von 100.000 Dollar. Dies kann am Kryptomarkt schnell geschehen. So verteuerte sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...