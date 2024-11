Die Pyramid AG hat ein Update Call mit dem Management abgehalten. Trotz der Herausforderungen, insbesondere auf dem US-Markt, sieht das Unternehmen Anzeichen einer Verbesserung. Das Management hält an der FY24-Prognose von EUR 70-73 Mio. Umsatz und EUR 3,8-4,2 Mio. EBITDA fest. Während das Kerngeschäft stabil wächst, kämpft die Tochtergesellschaft faytech noch mit Schwierigkeiten. Pyramid intensiviert seine Vertriebs- und Marketinganstrengungen, um wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Der Auftragsbestand verbessert sich mit einem Book-to-Bill von 1,14x nach 9M 24, was auf eine mögliche Erholung in FY25 hindeutet. Obwohl Pyramid in einem schwierigen Umfeld tätig ist, ist das Unternehmen dank seiner strategischen Ausrichtung und seines soliden Auftragsbestands für potenzielles Wachstum gut gerüstet. Der Erfolg des Unternehmens hängt von der Bewältigung der Marktherausforderungen ab, insbesondere im US-Geschäft. mwb researchs Analysten bestätigen ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 1,60, da sie Licht am Ende des Tunnels sehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Pyramid%20AG