Nvidia verdoppelte das Geschäft. Die zukünftigen Wachstumsraten sollen jedoch deutlich schwächer ausfallen. Julius Bär mit neuen Rekorden. Im 2. Halbjahr beginnt der Vertrieb wieder auf Hochtouren zu laufen, allerdings zulasten der Marge. Die US-Staatsanwaltschaft klagt den indischen Milliardär Gautam Adani an. Adani und Gehilfen wird die Täuschung amerikanischer Investoren im Rahmen eines umfassenden Bestechungsskandals vorgeworfen.Der Aktienhandel in Asien tendiert am Donnerstagmorgen schwächer. Fast alle Benchmarks in der Region verlieren, ...

