Mainz (ots) -Am Weltdiabetetstag ging die Warrior-Challenge von Dexcom und Garmin erfolgreich zu Ende und beweist, wie stark Menschen mit Diabetes sind. Vom 8. September bis zum 14. November 2024 haben sich über 60 Dexcom Warriors mit Diabetes zusammengeschlossen, um in 68 Tagen gemeinsam sportliche Ziele zu erreichen und das Bewusstsein für das Leben mit Diabetes zu stärken. Die Challenge, eine Zusammenarbeit von Dexcom mit Garmin und Fitrockr, setzte auf eine Kombination aus sportlicher Aktivität, modernster Technologie und auf das Gemeinschaftsgefühl, um Menschen mit Diabetes zu inspirieren und zu unterstützen.Die Warrior-Challenge war Teil des "Dexcom x Garmin Warrior-Events 2024". Dabei standen sportliche Aktivitäten und Themen rund um Diabetes im Fokus, ergänzt durch spannende Expertenvorträge und gemeinschaftliche Aktionen. Ebenfalls mit dabei waren die prominenten Mitglieder der Dexcom Warrior-Community, Matthias Steiner und Timur Oruz - beide sind Leistungssportler und leben mit Diabetes.1 Million Schritte und 1.000 Kilometer: Die Challenge gemeinsam meisternZiel der Warrior-Challenge war es, gemeinsam als Gruppe 1 Million Schritte zu machen und 1.000 Kilometer zurückzulegen und die Teilnehmenden haben alle Ziele sogar übertroffen: Am Ende kamen 10.117.825 Schritte und 9.974 Kilometer zusammen.Ihre Zuckerwerte, gemessen mit dem Dexcom G7 Glukosesensor zur automatischen Messung, und ihre Distanzen bzw. Fitnesswerte konnten die Warriors dabei ganz einfach über ihre Garmin-Smartwatch direkt bei den sportlichen Aktivitäten mitverfolgen.Zusammen erreichen, was allein schwer istTeilnehmende konnten so ihre Aktivitäten optimal an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und jederzeit ihren Fortschritt und den Status der gemeinsamen Ziele einsehen, was zusätzlich motivierte. Die Challenge war mehr als nur eine sportliche Herausforderung - sie zeigte, wie wichtig der Zusammenhalt für Menschen mit Diabetes ist. Die Warriors wurden mit der Aktion dabei unterstützt, aktiv, verbunden und selbstbestimmt zu leben.Mehr zur Dexcom Warrior Community: www.dexcom.com/de-DE/dexcom-warriors