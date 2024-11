Apple Hospitality REIT - APLE: attraktiver Rücksetzer zur Kurslücke!

Dividendenrendite Apple Hospitality bei 6.57 Prozent!

Auch nicht schlecht: 12 mal im Jahr Dividende mit der APLE-Aktie

Apple-Hospitality (APLE) - ISIN US03784Y2000

Rückblick: Wir fokussieren uns auf das Gap Up vom 5. auf 6. November, das wir im Chart der APLE-Aktie entdecken. Der auf Hotelimmobilien spezialisierte Immobilien-REIT hatte am 4. November seine Quartalsmeldung verkündet, die im Rahmen der Erwartungen lag. Das Wertpapier reagierte einen Tag später mit etwas Verzögerung - offenbar bedingt durch die US-Wahlen - und nahm die gute Laune am Gesamtmarkt mit. Nach dem anschließenden Allzeithoch gab es einen Rücksetzer zur 20-Tagelinie. Dort trifft die Aktie am oberen Rand des Gap Up auf eine Unterstützung bei 15.25 USD , wo es noch vor Monatsfrist einen Widerstand gab. Im Halbjahresverlauf liegt das Kursplus bei etwa 5.5 Prozent.

Apple-Hospitality-Aktie: Chart vom 20.11.2024, Kürzel: APLE Kurs: 52.29 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die APLE-Aktie hat bereits am gestrigen Mittwoch mit dem Überschreiten des Hochs vom Dienstag ein Kaufsignal generiert, das bei nächster Gelegenheit noch einmal erneuert werden könnte. Kursziel wäre das bereits genannte Allzeithoch vom 11. November.

Mögliches bärisches Szenario

Die Unterstützungslinie bei 15.25 USD sieht sehr solide aus. Falls diese mit Schlusskursen gebrochen wird, sollten wir dies als Warnsignal interpretieren und vorerst nicht weiter in dem Wertpapier investiert sein. Wir wissen ja, dass auch der Immobliensektor mit spezifischen Risiken behaftet ist, die wir als Trader im Auge behalten müssen.

Meinung:

Apple Hospitality ist Marktführer im Bereich der Hotel-REITS und setzt auf bekannte Marken wie Marriott, Hyatt und Hilton an deren US-Standorten. Das Unternehmen profitiert von den Steuervorteilen der Dividenausschüttungen. Für Anleger ist der zwölfmalige Geldfluss per anno attraktiv. Somit könnten wir auch bei einem längeren Swintrade - die Q4-Zahlen kommen voraussichtlich am 3. Februar kommenden Jahres - die eine oder andere Ausschüttung mitnehmen. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 6.57 Prozent.

Marktkapitalisierung: 3.69 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 29.60 Mio. USD

Meine Meinung zu Apple Hospitality ist bullisch.

Quellennachweis: -

Veröffentlichungsdatum: 21.11.2024

Autor: Thomas Canali

