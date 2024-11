FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.11.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 218 (220) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 290 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 330 (322) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 4500 (4240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1050 (970) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 48 (51) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 195 (215) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 500 (625) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1030 (930) PENCE - 'OUTPERFORM' - CORRECTED/JEFFERIES RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2850 (2600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2349 (2360) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2480 (2410) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 530 (485) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2540 (2460) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES STARTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 380 PENCE - JPMORGAN CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2650 (3000) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS NEXTENERGY SOLAR FUND PRICE TARGET TO 100 (105) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2540 (2460) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 240 (255) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2800 (2700) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob