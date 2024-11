Bei den 12. Windenergietagen NRW in Bad Driburg gab es positive Daten aus Nordrhein-Westfalen. Die neu genehmigte Leistung ist so hoch wie noch nie, der Zubau erreicht den zweithöchsten bisherigen Wert. Bis Ende Oktober sind landesweit 117 Windenergie-Anlagen mit einer Brutto-Leistung von 575 MW neu in Betrieb gegangen. Bezieht man Rückbau und Austausch von älteren Anlagen ein, ergibt das einen Nettozuwachs von 475 MW. "Bis Jahresende könnte der Brutto-Zubau bis auf rund 700 Megawatt anwachsen", ...

