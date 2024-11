Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat sich bei der GESCO SE im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) die anhaltende Investitionszurückhaltung durch die makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten in den Zahlen widergespiegelt. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.



Nach Analystenaussage bewerte die deutsche Industrie ihre Situation laut einer aktuellen Ifo-Umfrage als miserabel und sehe bislang keine Anzeichen für eine wirtschaftliche Belebung. Positiv sei aber anzumerken, dass die GESCO-Töchter bisher keine nennenswerten Kundenverluste an den Wettbewerb beobachten. Zudem habe die Gruppe vor dem Hintergrund der anhaltend trüben Aussichten eine Reihe von Maßnahmen zur Kostenreduktion und Ergebnisstabilisierung ergriffen. Auch aufgrund der damit verbundenen Optimierungen sehe der Vorstand die GESCO-Unternehmen strukturell und in ihren jeweiligen Märkten gut aufgestellt, um bei einer konjunkturellen Belebung hiervon überproportional profitieren zu können. Auf dem aktuellen Kursniveau liege die Marktkapitalisierung der GESCO SE mit 146,9 Mio. Euro bei nur knapp 56 Prozent des zum 30. September 2024 ausgewiesenen bilanziellen Eigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 263,6 Mio. Euro. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel zwar auf 26,50 Euro (zuvor: 27,00 Euro), erneuert jedoch das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.11.2024, 11:35 Uhr)



