Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz leicht gesteigert, während der Auftragseingang bedingt durch die allgemeine Investitionszurückhaltung um 7 Prozent gesunken ist. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe die Trennung von der AstroPlast und den beiden defizitären Doerrenberg-Geschäftsbereichen Gießerei und Stahlwerk zusammen mit den implementierten Kostensenkungs-, Optimierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen zu deutlich gestiegenen Ergebniskennzahlen geführt. Positiv werte der Analyst die am 1. Juli vollzogene und daher noch nicht in den Halbjahreszahlen enthaltene, rückwirkend zum 1. Januar 2025 erfolgte Akquisition der Eckart GmbH. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von knapp 6 Prozent auf rund 20 Mio. Euro, einer nach Unternehmensangaben verlässlichen operativen Gewinnmarge, einer äußerst komfortablen Eigenkapitalquote von über 90 Prozent und einer guten bis sehr guten Erfüllung aller von GESCO für potenzielle Targets definierten Attraktivitätskriterien passe das Unternehmen nach Analystenmeinung in das Beteiligungsportfolio. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 28,00 Euro (zuvor: 27,50 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".



