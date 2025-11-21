Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH



21.11.2025 / 08:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE Unternehmen: GESCO SE ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2025 Empfehlung: Kaufen seit: 21.11.2025 Kursziel: 26,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

Neunmonatszahlen 2025 im Plan



Die Zahlen der GESCO SE für die ersten neun Monate des ablaufenden Geschäftsjahres 2025 bewegten sich insgesamt im Rahmen der eigenen Erwartungen. Aufgrund der Veränderungen im Konsolidierungskreis - Verkauf der AstroPlast und der Doerrenberg-Geschäftsbereiche Gießerei und Stahlwerk zum Jahresende 2024 sowie Erstkonsolidierung der Eckart seit Anfang 2025 - ist das Zahlenwerk dabei nur eingeschränkt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.



Gleichwohl fällt beim Vorjahresvergleich positiv ins Auge, dass die Industriegruppe trotz einer um knapp 5 Prozent niedrigeren Umsatzbasis Steigerungen beim EBIT um über 20 Prozent und beim Nettoergebnis sogar um gut 55 Prozent realisieren konnte. Diese erfreulichen Ergebnisverbesserungen sind neben der Trennung von den beiden defizitären Doerrenberg-Geschäftsbereichen auch auf erste Effekte aus den im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) bei den Tochtergesellschaften implementierten diversen Optimierungsmaßnahmen zurückzuführen.



Nach einem schwachen Oktober sowie aufgrund sich abzeichnender Verschiebungen von Kundenabnahmen im Projektgeschäft auf Anfang 2026 und einer erwarteten saldierten Ergebnisbelastung von rund 1 Mio. Euro aus verschiedenen Sondereffekten musste der Vorstand seine Guidance für 2025 nach unten anpassen. Angesichts des anhaltend schwierigen makroökonomischen Umfeldes und der damit verbundenen allgemeinen Investitionszurückhaltung stellen sich auch die Aussichten für das kommende Geschäftsjahr derzeit weiterhin verhalten dar.



Gleichwohl sind wir zuversichtlich, dass die GESCO-Gruppe auch unter den anhaltend widrigen Rahmenbedingungen im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Tochtergesellschaften im Rahmen des GBS stetig profitabel wachsen kann. Und im Falle eines Einsetzens der bereits seit Langem beschworenen konjunkturellen Belebung sollte die Wuppertaler Industriegruppe hiervon auch überproportional profitieren können. Dabei bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 60,4 Prozent zum Ende des dritten Quartals 2025 bilanziell unverändert sehr solide aufgestellt.



Zwar nehmen wir unser Kursziel für die GESCO-Aktie auf Basis unserer anpassten Schätzungen leicht auf 26,00 Euro zurück, dabei erachten wir das Papier aber weiterhin als deutlich unterbewertet. So liegt die aktuelle Marktkapitalisierung der Gesellschaft mit 150,7 Mio. Euro bei lediglich 56,5 Prozent des zum 30. September 2025 ausgewiesenen bilanziellen Eigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 266,6 Mio. Euro bzw. 25,74 Euro je Aktie im Umlauf - und das wohlgemerkt bei einem Unternehmen, dass profitabel arbeitet und auch künftig keine Verluste erwirtschaften dürfte. Dementsprechend bestätigen wir auch erneut unser "Kaufen"-Rating.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2025-11-21_GESCO

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de



Kontakt für Rückfragen:

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Düsseldorf



Postanschrift:

Postfach 48 01 10

D-48078 Münster

Tel.: +49 2501 44091-21

Fax: +49 2501 44091-22



E-Mail: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News