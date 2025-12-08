GESCO hat nach Darstellung von SMC-Research die größte Beteiligung Doerrenberg mit der Übernahme eines großen Lagerstands und einer neuen Distributionspartnerschaft gestärkt. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin sein Kursziel leicht erhöht und sieht deutliches Aufwärtspotenzial.

GESCO habe sich laut SMC-Research nach dem letztjährigen Wechsel auf der CEO-Position eine Beschleunigung der M&A-Aktivitäten vorgenommen und mache diesbezüglich Fortschritte. Nachdem im Juli bereits die erste Basisbeteiligung seit 2021 habe erworben werden können, sei jetzt eine Transaktion mit Add-on-Charakter gefolgt.

Die gemessen am Umsatz größte Beteiligung Doerrenberg habe von Deutsche Edelstahlwerke (DEW) für ein Investitionsvolumen von mehr als 20 Mio. Euro ein Lager erworben, das sich aus 9.000 Tonnen Werkzeugstahl und Sondergütern zusammensetze. Damit steige der Bestand der Beteiligung signifikant auf mehr als 30 Tsd. Tonnen, zugleich kommen zahlreiche potenzielle Kundenbeziehungen hinzu, da Doerrenberg nun der Distributionspartner von DEW werde und deren Bestandskunden die eigenen Leistungen anbiete.

Der Schritt biete aus Sicht der Analysten hohe Synergien und stärke Doerrenberg im Kerngeschäft, was die Analysten trotz der konjunkturellen Risiken, mit denen das Geschäft in Deutschland behaftet sei, als sinnvoll erachten.

Die Analysten haben in ihrem Modell die Transaktion berücksichtigt. Damit seien die Umsätze und Ergebnisse ab 2026 etwas gestiegen, was zu einem leicht erhöhten Kursziel von 26,70 Euro (bislang: 26,40 Euro) geführt habe. Sie sehen folglich in dem Portfoliobestand und der systematischen Weiterentwicklung der Gruppe weiterhin ein hohes Wertpotenzial und bekräftigen ihre Einstufung mit "Speculative Buy". Der spekulative Charakter beruhe darauf, dass die derzeit schwierigen und volatilen Rahmenbedingungen für Industrieunternehmen in Deutschland eine erhöhte Prognoseunsicherheit bedingen.

