Eine Solarthermie-Anlage mit Kollektoren von Gasokol liefert Wärme für einen Hühnermast-Betrieb in Kirchberg am Walde in Niederösterreich. Rund 40.000 Hühner hat der Betrieb "Bauer Mast". Der Stall und die Futtermitteltrocknung benötigen das ganze Jahr hindurch Wärme. Der Jahreswärmebedarf von rund 580 MWh des Stalls wurde bisher mit einer Hackschnitzel-Heizung gedeckt, heißt es im Zwischenbericht des Klima- und Energiefonds. Verteilt wird die Wärme über eine Bodenheizung und bei Lastspitzen auch ...

