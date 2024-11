KI verändert das digitale Advertising und sorgt dafür, dass Werbeanzeigen immer präziser und effizienter werden. Dank maschinellem Lernen kann KI riesige Datenmengen durchforsten und das Nutzerverhalten so genau analysieren, dass Anzeigen exakt auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten werden - und das in Echtzeit. KI hilft auch, Klickbetrug und ungültigen Traffic zu erkennen, was sicherstellt, dass das Werbebudget gezielt und sinnvoll eingesetzt wird. So steigern Unternehmen ihre Conversion-Raten und machen ihre Werbung deutlich wirkungsvoller.

Influencer Marketing

Eine weitere digitale Entwicklung: Influencer-Marketing. Influencer-Marketing hat sich in den letzten Jahren von einer Nischenstrategie zu einem zentralen Bestandteil vieler Marketingpläne entwickelt. Ursprünglich waren es vor allem prominente Persönlichkeiten, die Markenprodukte auf Social-Media-Kanälen präsentierten. Mit dem Aufstieg von Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube haben jedoch auch Mikro- und Nano-Influencer - Menschen mit kleineren, aber sehr engagierten Communities - an Bedeutung gewonnen. Unternehmen schätzen die Authentizität und das Vertrauen, das Influencer bei ihren Followern genießen, und setzen zunehmend auf langfristige Partnerschaften statt einmaliger Kooperationen. Heute ist Influencer-Marketing datengetrieben und eng mit KI und Analysen verzahnt, was eine gezieltere Ansprache und messbare Ergebnisse ermöglicht.

BrandPilot - Digitales Marketing

BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI, OTCQB: BPAIF) wurde 2020 gegründet und hat sich seitdem als Player im Bereich digitales Marketing etabliert. Mit Sitz in Toronto unterstützt BrandPilot Unternehmen, Marketingziele effizient zu erreichen. Das Unternehmen ist vor allem in stark regulierten Märkten wie der Finanz- und Pharmaindustrie aktiv, wo strenge Vorschriften das Marketing oft erschweren.

Die Lösung von BrandPilot

Das Unternehmen bietet eine Plattform, die besonders für mittelgroße Unternehmen in stark regulierten Branchen entwickelt wurde. Diese Unternehmen müssen oft mit komplizierten Vorschriften umgehen und benötigen eine besonders präzise Zielgruppenansprache sowie ein hohes Maß an Compliance. Hier setzt BrandPilot mit Lösungen an die Werbeausgaben optimieren und vor und ineffizienten Ausgaben schützen.

Ein Beispiel ist die AdAI-Technologie, mit der der Anteil der für Bots verschwendeten Werbebudgets um bis zu 30 % reduziert werden kann. Diese Technologie identifiziert verschwendete Werbeausgaben, indem sie feststellt, wann eine Konkurrenzanzeige geschaltet wird, und stellt sicher, dass das Werbebudget nur dann ausgegeben wird, wenn es wirklich sinnvoll ist.

Ein weiteres Highlight ist der Influencer Plus-Service, eine Datenbank mit über 300 Millionen Influencer-Profilen, die auf Plattformen wie Instagram, TikTok, X, YouTube, Discord, Snapchat and LinkedIn aktiv sind. Damit können Unternehmen gezielt Influencer für ihre Kampagnen finden und ihre Werbebotschaften an die richtige Zielgruppe bringen - sei es über Social Media, Webseiten oder bezahlte Medien.

Führungsteam und Wachstumsperspektiven

Das Führungsteam von BrandPilot setzt sich aus Experten in den Bereichen digitales Marketing, Finanzen und Technologie zusammen. Mit einem Fokus auf kontinuierliches Wachstum plant BrandPilot, sein Angebot weiter auszubauen - unter anderem mit einer Echtzeit-Ad-Fraud-Erkennung und einem maschinellen Lernmodell zur Traffic- und Klickverifikation.

Kapitalmarktzugang

Um diese Wachstumsperspektiven umzusetzen, hat BrandPilot den Weg an die Börse gesucht. Das Unternehmen ist an der Canadian Security Exchange sowie der OTCQB in den USA gelistet und in Frankfurt sowie einigen weiteren deutschen Börsen & Plattformen handelbar.

Fazit

KI und Influencer-Marketing prägen die Zukunft des digitalen Marketings, indem sie präzise, zielgerichtete Werbeanzeigen und authentische Kundenansprache ermöglichen. Unternehmen nutzen KI zur Echtzeitanalyse und Optimierung ihrer Kampagnen, während Influencer-Marketing Vertrauen und Engagement in spezifischen Communities fördert. BrandPilot bietet datengetriebene Lösungen, um Werbebudgets effizient einzusetzen und sich in regulierten Märkten wie Finanzen und Pharma durchzusetzen, unterstützt durch Influencer-Datenbanken und Ad-Fraud-Erkennung.

