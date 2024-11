Die Daimler Truck-Aktie verzeichnete einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel und notierte bei 35,58 EUR, was einem Minus von 1,2 Prozent entspricht. Diese Entwicklung steht im bemerkenswerten Kontrast zum erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 47,64 EUR am 19. März 2024. Der Aktienkurs liegt damit aktuell rund 25 Prozent unter seinem Jahreshöchststand. Analysten bleiben jedoch optimistisch und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 52,75 EUR, was erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Zukunftsweisende Elektrifizierungsstrategie

Trotz des aktuellen Kursrückgangs treibt Daimler Truck seine Elektrifizierungsstrategie konsequent voran. Ein bedeutender Meilenstein ist die für 2026 geplante Einführung eines elektrischen Überlandbusses. Diese strategische Entscheidung könnte sich als wegweisend für die CO2-Reduktion im Personenverkehr erweisen, da der europäische Markt für Intercity-Busse eine vergleichbare Größe wie das Stadtbussegment aufweist. Die Entwicklung elektrischer Überlandbusse stellt einen wichtigen Baustein in der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens dar.

