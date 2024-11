Der DAX hat gestern nicht an die Gewinne vom Montag anknüpfen können. Letzten Endes rutschte er wieder unter 19.300 Punkte. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend positiv, auch die Wall Street zeigte sich von ihrer starken Seite. Nur Japan schwächelt am Morgen.Intel erhält im Rahmen des CHIPS and Science Act fast 11 Milliarden US-Dollar an staatlichen Zuschüssen, was die Umstrukturierungs- und KI-Investitionspläne des Konzerns massiv stärkt. Gleichzeitig enttäuschen die Zahlen von Dell im dritten ...

