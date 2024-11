Die grenke AG ist ein Leasingunternehmen mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeiten in drei Bereiche: Leasing, Banking und Factoring. Der Leasing-Bereich bietet Finanzierungen für gewerbliche Leasing-, Miet-, Versicherungs-, Service- und Wartungsangebote sowie den Verkauf von gebrauchten Geräten an. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 03. Dezember um 10:00 Uhr im Rahmen der German Select Conference einen Online-Roundtable mit Franziska Randt, Head of Strategic IR & mit Lukas Dorer, Head of Investor and ESG Communications der grenke AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-12-03-10-00/GLJ-GR zur Verfügung gestellt.