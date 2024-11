Die meistgehandelten Produkte: NVIDIA-Aktie fällt nach Quartalszahlen!

Der DAX® pendelt am Donnerstag Vormittag um die 19.000 Punkte-Marke herum. Gestern konnte der Leitindex knapp über den 19.000 Punkten schließen. Doch der Abwärtsdruck erhöht sich. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten sind heute vorallem Produkte auf NVIDIA. Der US-Tech Riese veröffentlichte gestern nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen.

Der Umsatz des Unternehmens stieg um 94 Prozent auf 35,1 Milliarden USD. Nachbörslich gab das Papier dennoch um fast 3 Prozent nach. Obwohl die Erwartungen übertroffen wurden, zeichnet sich langsam eine Abschwächung des Wachstums ab. Der sonst dreistellige Konzernumsatz sank auf zwei Stellen. Die Hoffnung bliebt. Denn NVIDIA ist mit den Blackwell-Prozessoren gut aufgestellt. Trotz den anfänglichen Problemen, soll die Massenproduktion der Chips, die mehrere zehntausend EUR kosten, weiter voran getrieben werden. Auch Call-Optionsscheine auf Block sind heute gefragt. Das Papier des Unternehmens, das ehemals als Square bekannt war, konnte in den letzten Wochen stark steigen. Mit großen Investitionen in Forschung und Entwicklung untermauert das FinTech-Unternehmen seinen Fortschritt in innovativen Zahlungslösungen. Auch plant es, Kryptowährungen in die Cash-App zu integrieren. Im Blickpunkt der Anleger befinden sich außerdem Long Faktor-Optionsscheine auf MicroStrategy. Das Papier war gestern die meistgehandelte Aktie in den USA. Die beeindruckende Kursperformance ist auf die Bitcoin-Käufe zurückzuführen. Gehalten werden im Moment 321.200 Bitcoins und Zukäufe von Bitcoins im Wert von 42 Milliarden USD sind in den kommenden Jahren geplant. Mit den steigenden Bitcoinpreisen sollte die Erfolgsfahrt weiter gehen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD818S 2,15 18921,50 Punkte 18753,35 Punkte 93,86 Open End NVIDIA Corp. Call HD211D 75,03 140,10 USD 61,73 USD 1,78 Open End DAX® Call HD11TA 19,14 18921,50 Punkte 17017,12 Punkte 9,51 Open End Rheinmetall AG Call UG04GY 13,31 601,00 EUR 466,46 EUR 4,38 Open End DAX® Put HD9V02 5,92 18907,00 Punkte 19480,65 Punkte 33,15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.11.2024; 10:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Block Inc. Call HD6XWL 0,45 89,725 USD 95,00 USD 19,25 15.01.2025 NVIDIA Corp. Put HD9KJ5 0,56 140,53 USD 130,00 USD 24,63 15.01.2025 Coinbase Global Inc. Call UG02P4 13,32 328,30 USD 220,00 USD 2,36 18.06.2025 DAX® Put HD97AG 1,27 18916,23 Punkte 18900,00 Punkte 155,45 26.11.2024 NVIDIA Corp. Call HD5R6F 8,85 140,855 USD 145,00 USD 13,50 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.11.2024; 10:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Sartorius AG Short HC286W 0,87 203,25 EUR 256,87 EUR -4 Open End NVIDIA Corp. Long HD339A 23,92 140,385 USD 72,97 USD 2 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 25,37 511,95 USD 315,98 USD 3 Open End Coinbase Global Inc. Long HD7NZ1 19,67 328,10 USD 256,08 USD 5 Open End NVIDIA Corp. Long HD7P14 24,05 140,745 USD 125,08 USD 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.11.2024; 10:58 Uhr;

