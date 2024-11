EQS-Ad-hoc: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

LM PAY S.A. kündigt vorläufige Ergebnisse des dritten Quartals 2024 an und gibt aktualisierte Prognose bekannt



Q1-3 2024 Höhepunkte: Umsatzsteigerung um 39 % im Vorjahresvergleich auf 15,8 Mio. PLN (3,7 Mio. EUR)

Erhebliche EBIT-Steigerung von über 100 % im Vorjahresvergleich auf 7,4 Mio. PLN (1,7 Mio. EUR)

Anstieg der betreuten Kunden um 17,6 % im Vorjahresvergleich auf 29.400

Anteil der wiederkehrenden Kunden bleibt stabil bei 30 %

Prognose für das Gesamtjahr 2024: Umsatz zwischen 21 und 25 Mio. PLN (4,8-5,8 Mio. EUR) und EBIT zwischen 5 und 7 Mio. PLN (1,2-1,6 Mio. EUR) erwartet Warschau, 21. November 2024 - LM PAY S.A., gelistet am Primärmarkt der Düsseldorfer Börse (ISIN: PLLMPAY00016), hat heute vorläufige Ergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2024 veröffentlicht. Als führendes Unternehmen im Bereich Embedded Healthcare Finance verzeichnet LM PAY weiterhin ein zweistelliges Wachstum, baut seine Kundenbasis aus und stärkt seine Partnerschaften. Wesentliche Finanzkennzahlen: Die Umsatzerlöse seit Jahresbeginn stiegen im Vorjahresvergleich um 39 % auf 15,8 Mio. PLN (3,7 Mio. EUR). Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch folgende Faktoren vorangetrieben: Eine wachsende Kundenbasis

Intensivierte Zusammenarbeit mit bestehenden Geschäftspartnern

Erweiterte Partnerschaften mit neuen Kliniken, Zahnarztpraxen und Schönheitssalons

Steigende Nachfrage nach privaten Gesundheits- und Schönheitsdienstleistungen Allein im dritten Quartal 2024 erzielte LM PAY Umsätze in Höhe von 4,6 Mio. PLN, was einem Anstieg von 23 % im Vergleich zum dritten Quartal 2023 (3,7 Mio. PLN) entspricht. EBIT-Entwicklung:

Das EBIT seit Jahresbeginn erreichte 7,4 Mio. PLN (1,7 Mio. EUR) und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von 0,4 Mio. PLN. Diese Verbesserung spiegelt das Geschäftswachstum und das Fehlen einmaliger Kosten im Zusammenhang mit der Börsennotierung in Deutschland im Jahr 2023 wider. Kundenkennzahlen:

In den ersten drei Quartalen 2024 betreute LM PAY 29.400 Kunden, ein Anstieg von 17 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil der wiederkehrenden Kunden blieb stabil bei 30 %, was auf die konstante Nachfrage nach medizinischen und kosmetischen Behandlungen sowie eine hohe Kundenzufriedenheit und -treue zurückzuführen ist. Ausblick:

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet LM PAY: Umsätze zwischen 21 und 25 Mio. PLN (4,8-5,8 Mio. EUR)

Ein EBIT im Bereich von 5 bis 7 Mio. PLN (1,2-1,6 Mio. EUR)

Ein Kreditvolumen von 93-110 Mio. PLN Das Unternehmen ist gut positioniert, um seine starke Marktposition weiter auszubauen und die steigende Nachfrage nach Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheits- und Schönheitssektor zu nutzen. Hinweis: Die Zahlen für Q1-3 2024 sind ungeprüft. Kontaktinformationen:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: LM PAY S.A. Grzegorz Pieszak Lechicka 23A 01-156 Warsaw Poland Investor Relations +48 881 780 994

investors@lmpay.pl



