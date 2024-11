Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 47

Actien-Börse Nr. 47

www.bernecker.info

Das Unternehmen ist ein Spezialist für Stromkabel mit einem Anteil von 60 % im Niederspannungs- und 40 % im hochmargigen und wachstumsstarken Mittel- sowie Hochspannungsbereich. Charmant:Die neue Vertriebsausrichtung im Niederspannungssegment mit neuen Produkten neben dem Kabelangebot Richtung Distributoren und Installateure ermöglicht auch in diesem Bereich deutlich höhere Margen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die vertikale Integration in der Drahtproduktion nebst der Wiederverwertung von Kupferschrott. Daraus resultiert in den nächsten Jahren ein durchschnittliches Gewinnwachstum von rd. 10 % p. a. KGV 13,7 per 2025 rechtfertigt hinsichtlich der starken Elektrifizierungstrends den Kauf.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Die amerikanische Konjunktur steht mit und ohne Trump- Die deutsche Konjunktur steckt im Risiko- Riesen-Divergenz im DAX- CONTINENTAL steht vor der finalen Entscheidung- DT. LUFTHANSA: Hat sich das Management verzettelt?- Deutsche Nebenwerte auf Discount-Niveau- Europa: Der Bankensektor bleibt der Gewinntreiber- WALL STREET: Der Trump-Plan nimmt Konturen anIhre Bernecker Redaktion /