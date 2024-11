Der Aromenhersteller Symrise hat seine wegweisende "ONE Symrise"-Strategie vorgestellt, die einen fundamentalen Wandel in der Unternehmensausrichtung markiert. Im Zentrum der strategischen Neuausrichtung steht die digitale Transformation, insbesondere durch die Integration von KI-Technologien. Das Unternehmen hat seine Finanzziele nach oben korrigiert und strebt nun bis 2028 eine operative Marge zwischen 21 und 23 Prozent an. Parallel dazu wird ein nachhaltiges organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent jährlich angepeilt. Für das kommende Geschäftsjahr 2024 rechnet der Konzern mit einem organischen Wachstum von über 7 Prozent und einer Betriebsmarge oberhalb von 20 Prozent.

Marktreaktion und Analysteneinschätzungen

Die Börse reagierte verhalten auf die strategische Neuausrichtung. Die Aktie bewegte sich zuletzt bei 103,15 Euro seitwärts, was einen deutlichen Rückgang vom Oktober-Höchststand bei 125 Euro darstellt. Dennoch bleiben Analysten optimistisch: Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 120,95 Euro sehen sie erhebliches Aufwärtspotenzial. Die US-Bank JPMorgan bewertet die Aktie weiterhin als "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro und lobt besonders den ausgewogeneren Ansatz des Unternehmens bei gleichzeitig unverändertem Wachstumsstreben.

