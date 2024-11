© Foto: DALL*E

Nvidia hat erneut die Markterwartungen übertroffen, doch an der Wall Street scheint "exzellent" nicht mehr ausreichend zu sein.Nach einem Kursanstieg von über 800 Prozent in 2 Jahren fallen selbst beeindruckende Zahlen schwer ins Gewicht. Die Aktien von Nvidia gaben am Donnerstag im vorbörslichen Handel um rund 3 Prozent nach, obwohl der KI-Player eine Umsatzprognose für das laufende Quartal präsentierte, die die Analystenschätzungen um 400 Millionen US-Dollar übertraf: Das Unternehmen hatte in den vergangenen Quartalen regelmäßig Analystenprognosen um mehrere Milliarden US-Dollar übertroffen. Doch die Erwartungen haben sich inzwischen an die außergewöhnliche Performance angepasst. "Der …