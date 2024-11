Der Hersteller von Traktoren und Landtechnik verbucht im abgelaufenen Quartal einen massiven Gewinneinbruch, verdient aber noch mehr als erwartet. Investoren zeigen sich erleichtert. Die Prognose für das neue Geschäftsjahr aber impliziert: Es bleibt schwierig. Anhaltender Gegenwind in den Absatzmärkten sorgt beim Hersteller von Land- Bau- und Forstmaschinen für durchwachsene Ergebnisse. In dem am 27. Oktober beendeten Schlussquartal des versetzten Geschäftsjahres ging der Umsatz verglichen mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...