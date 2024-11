Rheinmetall: Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 21.11.2024

AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall

WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Ticker: RHM

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 603,00 EUR

Marktkapitalisierung 26,12 Mrd. EUR

Umsatz 2023 7,18 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 33,24 %

KGV 2024* 29,02 %

4 Wochen Performance - 22,57 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 1,39 %

Branche Maschinenbau

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern berichtet von einer nach wie vor hohen Auftragsdynamik im militärischen Geschäft. Der Umsatz hat in den ersten neun Monaten um 36 Prozent auf 6,3 Mrd. EUR zugelegt. Das operative Ergebnis stieg noch stärker an. Nach 410 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum wurde im 3. Quartal 710 EUR verdient. Verbunden damit stieg die operative Marge auf 11,3 Prozent. Bedingt durch deutlich gestiegene Kundenanzahlungen stieg der Free Cashflow signifikant, um 527 Mio. auf 99 Mio. EUR an. Der Auftragsbestand bei Rheinmetall Nomination konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 48 Prozent auf 21,4 Mrd. EUR gesteigert werden, der Auftragsbestand bei Rheinmetall Backlog stieg um 41 Prozent von 36,7 Mrd. EUR auf 51,9 Mrd. EUR.

Rheinmetall hat bei der Vorlage der Quartalszahlen die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Der Konzernumsatz wird sich laut Prognose auf 10 Mrd. EUR belaufen. Bei der operativen Marge geht das Management davon aus, dass das obere Ende des Prognosewerts bei 15 Prozent erreicht wird. Im Vorjahr belief sich der Wert noch auf 2,8 Prozent...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.