DJ Aktien Schweiz mit leichten Aufschlägen - Zurich Insurace gesucht

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit leichten Aufschlägen beendet. Im Fokus standen Unternehmensmeldungen.

Für etwas Verunsicherung an den europäischen Märkten sorgten indessen erneut die Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Russland hat erstmalig im Krieg gegen die Ukraine eine Interkontinentalrakete eingesetzt. Diese kann grundsätzlich auch Nuklearsprengköpfe transportieren. Der Einsatz dürfte eine Antwort auf den jüngsten Einsatz von US-Atacms-Mittelstreckenraketen sowie britischen Storm Shadow-Raketen durch die Ukraine sein.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.592 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17 (zuvor: 18,77) Millionen Aktien.

Gefragt bei den Anlegern waren vor allem Zurich Insurance. Die Aktie legte kräftig um 3,1 Prozent zu. Der Versicherungskonzern hat sich für die kommenden Jahre ehrgeizigere Ziele für die Eigenkapitalrendite gesetzt. Statt mehr als 20 Prozent wird nun bis 2027 eine bereinigte Eigenkapitalrendite von mehr als 23 Prozent angepeilt. Auch Swiss Re (+1,0%) und Siwss Life (+0,6%) verbuchten Kursgewinne.

Bei den Index-Schwergewichten gaben Nestle 0,7 Prozent nach. Novartis verzeichneten indessen Aufschläge von 0,6 Prozent. Bis 2028 will der Pharmariese die Umsätze wechselkursbereinigt um durchschnittlich rund 6 Prozent steigern. Bisher hatte Novartis ein Plus von 5 Prozent in Aussicht gestellt. Jefferies sieht nun Revisionsbedarf nach oben bei den Marktschätzungen. Die Aktie des Wettbewerbers Roche stieg um 0,8 Prozent.

Im breiteren Markt rückten Julius Bär um 4,7 Prozent vor. Als im Rahmen der Erwartungen liegend beschrieb Vontobel den Zwischenbericht der Bank. Positiv heben die Analysten allerdings die Entwicklung der Nettozuflüsse hervor.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2024 11:45 ET (16:45 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.