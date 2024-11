Uran-Boom 2.0: Strategischer Mega-Deal entfesselt neue Markt-Dynamik und katapultiert Synergie-Potenziale auf Rekordniveau!

Anzeige / Werbung

Ende September trafen sich 14 global agierende Großbanken im Rockefeller Center in New York, um mit ihrer geballten Finanzpower das zu unterstreichen, was bereits 22 Länder im Dezember 2023 beschlossen hatten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

unter den 22 Ländern befanden sich natürlich vor allem nukleare Schwergewichte wie die USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich, die beschlossen hatten, die Atomenergie-Kapazitäten bis zum Jahr 2050 zu verdreifachen! Das wiederum bedeutet, gegenüber aktuellen Zahlen einer Leistungserhöhung auf über 1.100 Gigawatt oder dem Bau von etwa 530 neuen Kernkraftwerken.

Quelle: IsoEnergy

Entsprechend stark ist das Signal, das unter dem Motto "Financing the Tripling of Nuclear Energy - Leadership Event' von Geldhaus-Größen wie der Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays und BNP Paribas welches an die weltweiten Finanzmärkte ausgesendet wurde.

Von diesem Turbo für die Atomkraft profitiert in erster Linie der Uran-Preis. Analysten der Citi Bank sehen hier ein Potenzial von phänomenalen 98,- USD/Pfund U3O8 in den kommenden Monaten. Perspektivisch könnte sich der Uran-Preis im nächsten Jahr sogar weit über die Marke von 100,- USD schieben und würde mit beispielsweise 110,- USD/Pfund oder gar mehr um etwa 40 % über dem aktuellen Niveau (rund 80,- USD/Pfund) liegen.

Mit Blick auf den weltweit wachsenden Heißhunger auf Uran als unverzichtbarer Bestandteil der Atomenergie, die ihrerseits vom Grüne-Energien-Aufwind getragen wird, könnte die Schere zwischen primärem Angebot und großer Nachfrage über die nächsten Jahrzehnte hinweg mindestens bestehen bleiben, wenn nicht sogar wachsen, wie Prognosen deutlich zeigen.

Quelle: Reuters.com

Davon profitieren vor allem jene Uran-Produzenten am meisten, die Uranproduktionskapazitäten kurzzeitig in Betrieb nehmen und hochfahren können. Denn so kann man in vollem Umfang an der sich zukünftig beschleunigenden Uran-Preis-Rallye partizipieren. Das gilt vor allem dann, wenn diese Unternehmen in und für Nordamerika produzieren. Dort nämlich gab unter anderem das US-Energieministerium jüngst bekannt, dass man im Rahmen des "Prohibiting Russian Uranium Imports Act' einen fetten Fördermittel-Finanzfluss von sagenhaften 2,72 Mrd. USD in Richtung der gezielten Förderung der heimischen Uran-Produktion- und -anreicherung umlenken wird. Ein Unternehmen, das zu den Gewinnern dieser Entwicklung gehören wird, ist IsoEnergy (WKN: A2DMA2).

Durch gigantische strategische Weichenstellung und MEGA-Explorationsspektakel auf zu neuen Höhen!

Durch gigantische strategische Weichenstellung und MEGA-Explorationsspektakel auf zu neuen Höhen!

IsoEnergy (WKN: A2DMA2) hat sich mit zwei entscheidenden Schritten in die "Pole-Position' des Uranmarkts katapultiert. Mit dem strategischen Verkauf des "Mountain Lake'-Projekts in Nunavut an Future Fuels Inc. sichert sich IsoEnergy nicht nur eine bedeutende Eigenkapitalbeteiligung in Höhe einer 2 % "NSR-Royalty', sondern behält auch Einfluss auf die Projektentwicklung.

Quelle: IsoEnergy

Diese kluge Allokation stärkt das Kapitalportfolio um weitere 4 Mio. CAD - ein klarer Pluspunkt für die Aktionäre. Aber es kommt noch besser: IsoEnergy (WKN: A2DMA2) meldete zudem vielversprechende Explorationsergebnisse von seinem Sommer-Bohrprogramm vom MEGA-Projekt "Larocque East'.

Quelle: IsoEnergy

Bohrlöcher in den neuen Zielzonen "D' und "E' bestätigen bedeutende radioaktive Anomalien und zeigen Potenzial für weitere hochgradige Entdeckungen. Besonders beeindruckend: Bohrloch LE24-192 mit 2,0 m mit 495 ppm U und 3,410 cps. Diese Ergebnisse können sehr gut die Erweiterung des erstklassigen "Hurricane'-Vorkommens bedeuten - IsoEnergy (WKN: A2DMA2) steht kurz vor der nächsten Welle von Entdeckungen.

IsoEnergy: Prominent inmitten globaler "Uran-Hotspots' platziert und perfekt aufgestellt!

Mit seinen Ausnahme-Assets in Kanada, den USA und Australien verteilt sich IsoEnergys (WKN: A2DMA2) Portfolio auf gleich zwei Kontinente und deckt damit zudem DIE hochgradigsten Uran-Hotspots in Nordamerika ab, wobei "Laroque East' ein Uran-Superschwergewicht in Kanadas hochgradigem "Athabasca Becken' darstellt.

Im "Athabasca Becken', nördlich der kanadischen Provinzen Saskatchewan und Alberta, betreibt IsoEnergy über 20 Projekte. Das wohlgemerkt, in einer Region, die mit etwa der Größe von Island, als Herberge der weltweit hochgradigsten Uran-Vorkommen gilt und aktuell rund ein Fünftel des globalen Uranangebots produziert.

Quelle: IsoEnergy

Diese seit fast einem Jahrhundert währende Uran-Erfolgsgeschichte des "Athabasca Beckens' mit 39 Lagerstätten und insgesamt weit über 2 Milliarden Pfund entdecktem Uran in den vergangenen sechs Jahrzehnten, setzt IsoEnergy (WKN: A2DMA2) in beeindruckendem Tempo fort. Denn diese Firma sitzt allein schon mit seiner Portfolio-Perle "Larocque East', welche die "Hurricane'-Lagerstätte beinhaltet, auf einer "angezeigten'-Mineralressource von sagenhaften 48,6 Mio. Pfund mit 34,5 % U3O8 in einer "abgeleiteten'-Mineralressource von 2,7 Mio. Pfund mit 2,2 % U3O8.

Quelle: IsoEnergy

Zu diesem außergewöhnlichen Potenzial gesellen sich die nun gemeldeten sechs neuen und hoch priorisierten Bohrziele, die IsoEnergy (WKN: A2DMA2) vor kurzem auf "Larocque East' identifiziert hat. Im Rahmen von "Ambient Noise Tomography' ("ANT')-Vermessungen, wo praktisch Untergrundgeräusche abgehört werden, um die dort liegenden Strukturen besser zu verstehen, konnten zusätzliche 20 km² des Power-Projekts und zudem 7 km des vielversprechenden Leitungskorridors abgedeckt und sechs neue undvor allem äußerst aussichtsreiche Zielgebiete auf dem Streich der Mega-Lagerstätte "Hurricane' umrissen werden.

Quelle: IsoEnergy

Die Entdeckung dieser vielversprechenden neuen Ziele und damit die Erweiterung des mega-mineralisierten Systems bei "Larocque East' weiter in östliche Richtung, ordnet Dr. Darryl Clark, Executive Vice President Exploration and Development von IsoEnergy (WKN: A2DMA2) perspektivisch so ein:

"Mit der Identifizierung von gleich sechs zusätzlichen Zielen haben wir nun eine eindrucksvolle Bestätigung dafür, dass sich das gesamte hochgradige hydrothermale System über mehr als 9 km entlang jenes Leiterkorridors erstreckt, der unsere hochgradige "Hurricane'-Lagerstätte beherbergt. Diese Erkenntnis und auch die Entdeckungen neuer Anomalien, die stark auf eine für das "Athabasca Becken' typische Uranmineralisierung hinweisen, untermauern unser Vertrauen darin, dass "Laroque Easts' bisher nicht erprobtes Potenzial enorm ist."

Utah und Uran: Ebenfalls ein perfektes Paar!

Im "Bienenstock"-Staat im Westen der USA, der mit einer kumulierten U3O8-Produktion von etwa 130 Millionen Pfund ganz nebenbei der drittgrößte Uran-Produzent der Vereinigten Staaten ist, betreibtIsoEnergy (WKN: A2DMA2) gleich mehrere Projekte, die prosperierender kaum sein könnten. Denn dort stehen mit "Sage Plain', "Rim', "Daneros' und vor allem mit "Tony M' vier ehemals produzierende Minen, in die bereits über 100 Mio. USD seitens vorheriger Betreiber investiert wurden und die über alle notwendigen Betriebsgenehmigungen verfügen. Das wiederum bedeutet eine Zeit- und Kostenersprarnisfür IsoEnergy (WKN: A2DMA2) von satten 3 bis 5 Jahren respektive von über 1 Mio. USD pro Mine. Hinzu kommt, dass sich alle Minen in LKW-Entfernung zur "White Mesa'-Mühle befinden, die einzige konventionelle Uranmühle in den USA, betrieben von Energy Fuels!

Quelle: IsoEnergy

Anders gesagt, schabt IsoEnergy (WKN: A2DMA2) praktisch schon mit den bullishen Hufen in der Startbox, um die Uran-Produktion in Utah schnell aufnehmen zu können. Die Wiedereröffnung des Zugangs zur "Tony M'-Mine im August dieses Jahres ist ein entscheidender strategischer Schritt in diese Richtung und noch konkreter, zur Wiederaufnahme der Uran-Produktion im kommenden Jahr 2025.

Übernahme von "Shootaring Canyon' unterstreicht IsoEnergys strategische Superkraft!

Anfang Oktober gab IsoEnergy (WKN: A2DMA2) die Übernahme von Anfield Energy bekannt. Das Unternehmen ist führend im Bereich von sauberen, CO2-freien Energielösungen, die durch die Entwicklung vom unternehmenseigenen konventionellen Uran- und Vanadiumprojekten in Utah, Colorado, New Mexico und Arizona produziert wird. Zudem besitzt Anfield die Uranmühle "Shootaring Canyon', eine von nur drei genehmigten und gebauten konventionellen Uranmühlen in den gesamten USA.

Quelle: IsoEnergy

Genau an dieser lukrativen Schnittstelle setzt IsoEnergys (WKN: A2DMA2) strategischer Coup an. Denn durch die 126,8 Mio. USD schwere Übernahme entsteht ein neuer und vor allem einer der größten Uranmarkt-Player auf dem gigantischen US-Markt. An diesem dynamischen Newcomer werden IsoEnergy-Aktionäre ca. 83,8 % und Anfield-Anteilseigner 16,2 % halten. In jedem Fall zahlen sich die satten Synergien für alle Beteiligten aus.

Quelle: IsoEnergy

"Shootaring Canyon'-Mühle mit Mega-Kapazität: Parallel zur Fusion wurde beim Staat Utah die Wiederinbetriebnahme der "Shootaring Canyon'-Mühle beantragt mit dem Ziel, den Durchsatz von 750 "Short Tons Per Day' (stpd) auf fette 1.000 stpd zu erhöhen und damit die bisher genehmigte jährliche Produktionskapazität von 1 Million Pfund U3O8 auf 3 Millionen Pfund U3O8 zu verdreifachen. Durch die Erweiterung bestehender Lohnmahlvereinbarungen mit Energy Fuels in der "White Mesa-Mill' wird zusätzlich dazu weitere Verarbeitungsflexibilität für die derzeitigen Minen von IsoEnergy geschaffen.

Lukrative Synergien: Dank der kongenialen Kombination aus genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden Minen und Erschließungsprojekten im Westen der USA - und damit vor allem im US-Uran-Hotspot Utah - wird IsoEnergy (WKN: A2DMA2) praktisch für jeden Zeithorizont über ein beträchtlich höheres Uranproduktionspotenzial verfügen. Mit Blick auf den kurz-, mittel- und langfristig steigenden Appetit auf Uran ist das ein unbezahlbarer strategischer Vorteil für den neuen Mega-Player. Hinzu kommt, dass der Besitz der "Shootaring Canyon'-Mühle den Zugang zu zwei von nur drei genehmigten konventionellen Uranmühlen in den USA öffnet und sichert.

Mächtiges Mineralressourcenwachstum voraus: Durch die Fusion potenzieren IsoEnergy und Anfield Energy nicht nur die Energie in ihren Namen, sondern mega-multiplizieren damit auch gleichzeitig ihrerseits Mineralressourcen. In der Kategorie "gemessen und angezeigt' sind es nämlich 17 Mio. Pfund, was einem sensationellen Plus von 157 % entspricht, während die "abgeleiteten'-Ressourcen sogar um satte 382 %zulegen und 10,6 Mio. Pfund schwer sein werden. Die "gemessenen und angezeigten' historischen Mineralressourcen werden um 14 % zulegen und bei großartigen 152 Mio. Pfund liegen, die "abgeleiteten' historischen Ressourcen schließlich werden beim Entstehen des neuen Uranmarkt-Schwergewichts um ein fettes Drittel zulegen und 40,4 Mio. Pfund schwer sein.

Komplementäres Portfolio bietet kolossale Chancen: Mit dem Zusammenschluss rücken auch die nahe zueinander gelegenen Projekte von IsoEnergy (WKN: A2DMA2) und Anfield in Utah und Colorado räumlich näher zusammen. Das wiederum zahlt sich in Form geringerer Transportkosten, einer höheren betriebliche Flexibilität bei beim Abbau und der Verarbeitung des Urans ebenso aus wie in einer gleichzeitigen Kostensenkung, signifikanten Risikostreuung durch mehrere Produktionsquellen und insgesamt in einer brutalen Effizienz.

Alles in allem ist der neue Power-Player damit optimal aufgestellt, um einer der bedeutendsten Multi-Asset-Uranproduzenten in "Tier-One'-Ländern zu werden, einschließlich einer beeindruckenden Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsprojekten in genau diesen Regionen. Bestes Beispiel hierfür ist IsoEnergys (WKN: A2DMA2) Ausnahme-Asset "Larocque East'.

Dazu gesellt sich der perfekte gewählte Zeitpunkt für diese fantastische Fusion, wird der Uran-Preis aktuell doch von einer unvergleichlichen Dynamik getragen, die in den kommenden Jahren durch den weiter stark wachsenden Bedarf an Uran weiter befeuert werden wird. Das Bestätigen unter anderem auch Einschätzungen von Analysten, denen zufolge der Uran-Preis künftig um mindestens 30 % über den durchschnittlichen Produktionskosten (etwa 75,- USD pro Pfund) liegen sollte, um starke Incentives für Produzenten und deren Investments in neue Projekte zu schaffen. Und da sowohl die globale Energie- und Mobilitätswende wie auch der steigende Hunger Künstlicher Intelligenz nach sauberem Strom stetig steigt, ist hier ein weiterer mächtiger Preishebel gegeben.

Power-Schub für Ressourcenbasis und kurzfristiges Produktionspotenzial!

Philip Williams, CEO und Direktor von IsoEnergy (WKN: A2DMA2), sieht in der Übernahme von Anfield vor allem die Geburt eines neuen Superschwergewichts auf dem Uran-Markt, das maximal vom kurz-, mittel- und langfristigen Boom der Kernenergie enorm profitieren wird:

"Mit diesem Deal sind wir unserem Ziel, ein weltweit bedeutender Uranproduzent mit mehreren Ressourcen in den besten Uranabbaugebieten der Welt und den USA als eines unserer Schlüsselgebiete zu werden, einen großen Schritt nähergekommen. Zudem konnten wir mit der Fusion sowohl unsere Ressourcenbasis als auch unser kurzfristiges Produktionspotenzial enorm stärken, nicht zuletzt auch dank des beeindruckenden Portfolios, das Anfield im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Damit sind wir perfekt positioniert, um von der weltweiten Verlagerung hin zur Kernenergie maximal zu profitieren."

Auch Corey Dias, CEO und Director von Anfield, sieht im Zusammenschluss eine vielversprechende "Win-Win'-Situation für alle am Deal Beteiligten:

"Mit dieser Transaktion wächst ein in dieser Konstellation einmaliges Portfolio potenzieller kurzfristiger Uranproduktionsanlagen zusammen, dass dank seiner zahlreichen Synergien und der mächtigen Produktions-Power messbaren Mehrwert für unsere Investoren schafft."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy

Fazit:

IsoEnergy (WKN: A2DMA2) hat mit der gezielten Diversifizierung und den anhaltenden Explorationserfolgen die perfekte Grundlage für zukünftige Erfolge geschaffen. IsoEnergy beweist immer wieder, warum man einer der spannendsten Akteure im Uransektor ist. Mit beeindruckenden Ressourcen, modernster Technologie und einer klaren Wachstumsstrategie bietet diese Firma Anlegern eine seltene Gelegenheit, von der Uran-Preis-Rallye zu profitieren.

Mit der Übernahme von Anfield Energy zeigt IsoEnergy (WKN: A2DMA2) wie strategisches Wachstum funktioniert. Mit einer der wenigen Uranmühlen in den USA und einem erweiterten Ressourcenportfolio ist dieses Unternehmen hervorragend aufgestellt.

Quelle: IsoEnergy

Für Anleger, die auf die nächste große Erfolgsstory setzen wollen, ist IsoEnergy (WKN: A2DMA2) mit seiner Marktkapitalisierung von nicht einmal 450 Mio. CAD und potenziellen Barmitteln von rund 110 Mio. CAD ein klarer Kauf!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: IsoEnergy, https://wna.origindigital.co/news-and-media/press-statements/14-major-global-banks-and-financial-institutions-express-support-to-triple-nuclear-energy-by-2050-23-september-2024, https://invezz.com/news/2024/08/27/uranium-prices-set-for-a-comeback-says-citi/, https://www.reuters.com/markets/commodities/uranium-contract-prices-soar-uncertain-supply-ai-led-power-demand-2024-07-29/, eigener Research

Dieser Werbeartikel wurde am 21. November 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür, ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Der Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens IsoEnergy zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in IsoEnergy und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit der IsoEnergy, erhalten hierfür aber ein Entgelt, vom Unternehmen. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von IsoEnergy im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von IsoEnergy halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. Die JS Research GmbH direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

