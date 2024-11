Cambridge / Boston - Inspiriert vom Tintenfisch, der aus einer Düse eine dunkle Farbe schleudert, um sich wie mit einer Nebelkerze vor Feinden zu schützen, haben Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und des Brigham and Women's Hospital jetzt ein winziges Gerät entwickelt, das Medikamente wie Insulin direkt in die Magen- oder Darmwand schiesst. Der Druck ist so bemessen, dass keine Verletzungen auftreten. Orale Verabreichung statt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...