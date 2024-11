WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA Tepla will eigene Aktien von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals erwerben. Das Aktienrückkaufprogramm zur Unterstützung möglicher Übernahmen sowie langfristiger Vergütungspläne umfasse bis zu 2,17 Millionen Aktien beziehungsweise einen Gesamtkaufpreis von bis zu 30 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Laufen soll das Programm bis Ende 2025. Der Aktienkurs von PVA Tepla legte auf die Nachricht in auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp sechs Prozent auf 11,62 Euro zu. Die Papiere haben eine längere Durststrecke hinter sich: 2024 haben sie auf Xetra bislang fast die Hälfte ihres Wertes eingebüßt./mis/stk