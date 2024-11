Bern - Die Winterdienste haben vielerorts im Flachland eine Nachtschicht hingelegt. Die Verkehrsbetriebe in Basel und Zürich nahmen den Betrieb teilweise wieder auf. Die SBB erwarteten am Freitagmorgen weiterhin Verspätungen und Zugausfälle. Mehrere hundert Einsatzkräfte der SBB würden ihr Möglichstes tun, um kältebedingte Auswirkungen zu verhindern, teilten die SBB am frühen Freitagmorgen auf der Plattform X mit. Grund für die Einschränkungen waren ...

