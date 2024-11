Bitcoin FOMO macht sich breit. Die Kurse stiegen in der Nacht auf 99.000 US-Dollar, womit der Handel kurz davorsteht, seinen Heiligen Gral zu erreichen. Lange hat es gedauert. Am Freitag beginnt der Musterprozess um Schadensersatzforderungen der Aktionäre von Wirecard. Apple arbeitet an intelligenter Siri. Die Überarbeitung des digitalen Assistenten ist überfällig, aber die Benutzer werden voraussichtlich bis 2026 auf die AI-Siri warten müssen.Der Aktienhandel in Asien präsentiert sich am letzten Handelstag der Woche überwiegend freundlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...