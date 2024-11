Trotz viel Gegenwind hat der deutsche Leitindex am Vortag erneut die wichtige Unterstützung in Form der 19.000-Punkte-Marke verteidigen können. Und auch am Freitag ist die anfängliche Tendenz leicht positiv. Unternehmenstechnisch ist sehr wenig geboten - am ehesten lohnt ein Blick auf auf Brenntag, CTS, Dermapharm, PVA Tepla, SAP, SMA Solar, Talanx und VW.

