Wolf Waschkuhn, Geschäftsführender Direktor der HWK 1365 SE, und Dr. Heiko Hesemann, Geschäftsführer der operativen Tochtergesellschaft Hüttenwerke Königsbronn GmbH, stellten im Rahmen eines virtuellen Roundtables der mwb research die Unternehmenshintergründe und aktuellen Entwicklungen der HWK vor (Aufzeichnung unter https://research-hub.de/events). HWK ist Marktführer bei Kalanderwalzen mit einem globalen Marktanteil von 80 %. Kalanderwalzen sind ein High-Tech-Produkt und entscheidend für die Herstellung von hochwertigem Papier und Karton. Das Wachstum wird angetrieben durch den Onlinehandel, die Substitution von Kunststoffverpackungen und Investitionen in größere und effizientere Papiermaschinen. Neben einem Ausbau des Servicegeschäfts, z.B. durch Investitionen in neue Schleifkapazitäten, diversifiziert HWK erfolgreich in Branchen wie Lebensmittelverarbeitung, mit weiteren Potenzialen z.B. bei Batteriefolien. Die Aktie ist mit einem Kursziel von 83,50 EUR auf DCF-Basis attraktiv bewertet, und die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/HWK%201365%20SE