DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaft beschleunigt Talfahrt im November

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Talfahrt in der deutschen Wirtschaft hat sich im November beschleunigt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 47,3 von 48,6 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 48,3 Zähler erwartet. Die Wirtschaftsleistung sank damit den fünften Monat in Folge und so stark wie zuletzt im Februar.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg leicht auf 43,2 von 43,0 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 43,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 49,4 von 51,6 Punkten. Die Prognose hatte auf 51,8 gelautet.

Die Industrieproduktion wurde erneut kräftig zurückgefahren, und der Servicesektor schrumpfte erstmals seit neun Monaten wieder. Die rückläufige Nachfrage nach Industrieerzeugnissen und Dienstleistungen sorgte dafür, dass die Beschäftigung abermals sank.

Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist verbesserten sich gegenüber dem jüngsten Septembertief zwar ein weiteres Mal, im langjährigen Vergleich fielen sie jedoch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten gedämpft aus.

