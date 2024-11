Die Aktie des Technologiekonzerns PVA Tepla springt am Freitag zweistellig in die Höhe. Auslöser dieses Kursanstiegs ist die Ankündigung eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms. Das Unternehmen plant, bis zu zehn Prozent seines Grundkapitals zurückzukaufen, was etwa 2,17 Millionen Aktien entspricht. Der Gesamtwert des Programms liegt bei bis zu 30 Millionen Euro und läuft bis Ende 2025. Diese ...

