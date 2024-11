Toronto (Ontario) - 21. November 2024 - Revival Gold Inc. (TSX-V: RVG, OTCQX: RVLGF) ("Revival Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/) freut sich, die Abstimmungsergebnisse für die Wahl der Direktoren bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt zu geben, die am 21. November 2024 in Toronto stattfand.

Die Inhaber von insgesamt 114.232.316 Stammaktien, die 57,81% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entsprechen, haben im Rahmen der Jahreshauptversammlung (AGM) der Aktionäre abgestimmt. Die Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten der Jahreshauptversammlung der Aktionäre zu, einschließlich der Wahl der Direktoren:

Kandidat als Direktor Stimmen dafür % der abgegebenen Stimmen Tim Warman 100.805.348 99,94 % Hugh Agro 100.804.739 99,93 % Robert Chausse 100.791.388 99,92 % Wayne Hubert 100.778.763 99,91 % Maura Lendon 100.683.695 99,81 % Norman Pitcher 97.109.138 96,27 % Larry Radford 100.786.874 99,92 %

Nach der Jahreshauptversammlung hat Revival Gold Tim Warman als Non-Executive Chairman of the Board, Robert Chausse als Chair des Audit Committee, Wayne Hubert als Chair des Compensation Committee, Maura Lendon als Chair des Corporate Governance and Nominating Committee sowie Larry Radford als Chair des Technical, Safety, Environment and Social Responsibility Committee wiederbestellt.

Darüber hinaus wurde die Führung von Revival Gold, bestehend aus Hugh Agro, John Meyer und Lisa Ross, als President & CEO, VP, Engineering & Development bzw. VP & Chief Financial Officer, wiederbestellt.

Nach sieben Jahren im Unternehmen gibt Revival Gold den Rücktritt von Steve Priesmeyer als Vice President, Exploration per 31. Dezember 2024 bekannt. Herr Priesmeyer war ein Gründungsmitglied des Explorationsteams von Revival Gold im Jahr 2017 und ein unermüdlicher Verfechter der Explorationsbestrebungen von Revival Gold. Herr Priesmeyer spielte eine Schlüsselrolle bei der Zusammenstellung und Entdeckung des Multi-Millionen-Unzen-Goldprojekts Beartrack-Arnett in Idaho sowie beim Erwerb und der Integration des neuen unternehmenseigenen Goldprojekts Mercur in Utah zu Beginn dieses Jahres.

Die Führungsqualitäten, das umfassende Know-how in den Bereichen Geologie und Mineralexploration sowie das enorme Engagement von Herrn Priesmeyer waren von unschätzbarem Wert für die Entwicklung und den Erfolg von Revival Gold. Die tägliche Einbindung von Herrn Priesmeyer in das Unternehmen wird vermisst werden, doch er wird seine Zusammenarbeit mit Revival Gold als technischer Berater fortsetzen, um den Übergang reibungsloser zu gestalten, und bei Bedarf spezielle Aufgaben zu übernehmen. Die laufenden Führungsaufgaben im Bereich der Exploration werden vom Chefgeologen von Revival Gold, Dan Pace, B.A., M.Sc. (Economic Geology), Regis. Mem. SME, Mitglied von SEG, übernommen.

"Steve hatte enormen Einfluss auf den Erfolg von Revival Gold und zusammen mit dem Team, das er zusammengestellt hat, ist es sein Verdienst, dass Beartrack-Arnett zu einer der größten neuen Goldentdeckungen in den USA seit einem Jahrzehnt geworden ist", sagte Hugh Agro, President und CEO von Revival Gold. "Steves Führungsqualitäten, sein Know-how und sein Engagement haben eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Unternehmens und dem Aufbau eines starken Fundaments für zukünftiges Wachstum gespielt. Im Namen des Board of Directors und des gesamten Teams von Revival Gold sprechen wir Steve unseren aufrichtigen Dank aus und wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand", fügte Agro hinzu.

Herr Pace kam im Jahr 2023 zu Revival Gold und trug schnell dazu bei, die unternehmensinternen geowissenschaftlichen Fähigkeiten und Kapazitäten zu revolutionieren, wobei der Schwerpunkt auf datengetriebenen Techniken zur Verfeinerung und Verbesserung der Explorationsziele und -ergebnisse von Revival Gold lag. Herr Pace erwarb sein Master-Diplom in Economic Geology an der University of Reno im US-Bundesstaat Nevada und kann eine umfassende technische Erfahrung sowie eine 15-jährige Erfolgsbilanz bei der Projektgenerierung und der Entdeckung von Erzlagerstätten vorweisen. Herr Pace ist einer der Mitentdecker der außergewöhnlichen Goldlagerstätte Silicon in Nevada.

"Revival Gold ist weiterhin bestrebt, durch verantwortungsvolle Explorations- und Erschließungsarbeiten bei Beartrack-Arnett und Mercur einen Wert zu schaffen", sagte Agro. "Wir sind begeistert von Dans erweiterter Rolle im Unternehmen und freuen uns darauf, die außergewöhnliche Erfolgsbilanz von Revival Gold bei Goldentdeckungen fortzusetzen."

Gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens hat Revival Gold Direktoren, Officers und Beratern des Unternehmens im Rahmen seines jährlichen Vergütungsplans 3.195.000 Incentive-Aktienoptionen (die "Optionen") gewährt. Die Optionen können über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Preis von 0,35 $ pro Aktie ausgeübt werden und unterliegen Unverfallbarkeitsbestimmungen.

Über Revival Gold

Revival Gold ist ein Erschließungsunternehmen für reine Goldminen im Westen der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die technischen und wirtschaftlichen Studien für das Goldprojekt Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran.

Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "RVG" und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel "RVLGF". Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA). Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte, technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR+ unter www.sedarplus.com.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Hugh Agro, President & CEO, oder Lisa Ross, CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetzgebung (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "rechnet mit", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird", oder "plant" zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument gehören unter anderem die Zielsetzungen, Ziele und Zukunftspläne des Unternehmens sowie die Absichtserklärungen, die Auswirkungen der Explorationsergebnisse, die Schätzungen der Mineralressourcen/-reserven sowie die Explorations- und Minenerschließungspläne. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die Nichtidentifizierung von Mineralressourcen, die Nichtumwandlung von geschätzten Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, die Modellierung und die Annahmen, auf denen die Interpretation der Ergebnisse basiert, nach weiteren Tests aufrechtzuerhalten, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung der erforderlichen behördlichen, umweltrechtlichen oder sonstigen Projektgenehmigungen, Änderungen der behördlichen Anforderungen, politische und soziale Risiken, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel, Ungewissheiten oder Herausforderungen im Zusammenhang mit den Eigentumsrechten an den Mineralien in den Projekten des Unternehmens, Änderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Änderungen der Wechselkurse, Schwankungen der Rohstoff- und insbesondere der Goldpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital, Unfälle und Arbeitskonflikte sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, die Unfähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, die Art und Weise, wie das Unternehmen seine Barmittel oder die Erlöse aus einem Angebot von Wertpapieren des Unternehmens verwendet, die Unfähigkeit, die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Auswirkungen von COVID-19 auf die Rohstoffpreise, die Kapitalmarktbedingungen, die Beschränkung der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten, künftige klimatische Bedingungen, die Entdeckung neuer, großer, kostengünstiger Mineralvorkommen, das allgemeine Niveau der weltweiten Wirtschaftsaktivität, Katastrophen oder Umwelt- oder Klimaereignisse, die die Infrastruktur beeinträchtigen, von der das Projekt abhängt, sowie jene Risiken, die in den auf SEDAR+ hinterlegten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zugrunde liegen, angemessen sind, sollte kein ungebührliches Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemeldung Gültigkeit haben. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Für eine detailliertere Erörterung einiger der Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, sowie der Risiken, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken könnten, die in den in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen zu erfüllen, wird ausdrücklich auf das jüngste Jahresinformationsblatt verwiesen, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77555Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77555&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA76151P1018Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18744986-revival-gold-ergebnisse-jahreshauptversammlung-aktionaere-aenderung-explorationsleitung